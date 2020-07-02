Мобильный госпиталь в Тыве принял первых пациентов
Медучреждение рассчитана на 100 коек и оснащено всем оборудованием для лечения инфекционных заболеваний.
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Фото, видео: ТАСС / Федосеев Лев, 5-tv.ru
В Республике Тыва помощь населению в борьбе коронавирусом оказывают военные медики. В столице региона специалисты развернули мобильный госпиталь. Он рассчитан на 100 коек и оснащен всем оборудованием для лечения инфекционных заболеваний, включая аппараты УЗИ и искусственной вентиляции легких.
«Приняли первых 11 пациентов, обследовали в лаборатории на коронавирусную инфекцию, разместили в палатах с доступом кислорода, начали лечение, наблюдение», — говорит начальник госпиталя Дмитрий Щукин.
В мобильном госпитале работает отделение реанимации и анестезиологии. Там же пациентам могут сделать рентген и провести обследование на инфекционные заболевания. Медицинскую помощь населению республики оказывают свыше 70-ти врачей и медсестер Центрального военного округа.
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