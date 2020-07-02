Мобильный госпиталь в Тыве принял первых пациентов

Эфирная новость 10

Медучреждение рассчитана на 100 коек и оснащено всем оборудованием для лечения инфекционных заболеваний.

Фото, видео: ТАСС / Федосеев Лев, 5-tv.ru

В Республике Тыва помощь населению в борьбе коронавирусом оказывают военные медики. В столице региона специалисты развернули мобильный госпиталь. Он рассчитан на 100 коек и оснащен всем оборудованием для лечения инфекционных заболеваний, включая аппараты УЗИ и искусственной вентиляции легких.

«Приняли первых 11 пациентов, обследовали в лаборатории на коронавирусную инфекцию, разместили в палатах с доступом кислорода, начали лечение, наблюдение», — говорит начальник госпиталя Дмитрий Щукин.

В мобильном госпитале работает отделение реанимации и анестезиологии. Там же пациентам могут сделать рентген и провести обследование на инфекционные заболевания. Медицинскую помощь населению республики оказывают свыше 70-ти врачей и медсестер Центрального военного округа.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
70.52
0.08 79.52
0.33
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жиз...

Последние новости

16:28
В Москве шестилетняя девочка смогла вырваться из рук похитителя. Но история загадочная
16:19
Мобильный госпиталь в Тыве принял первых пациентов
16:07
Рок-н-ролльная бабушка: У Анны Семак родился внук в 38 лет
15:55
В Тверской области найден искареженный Mercedes хоккеиста Михаила Анисина
15:43
Владимир Путин поблагодарил россиян за участие в голосовании по Конституции
15:43
Под Петербургом медики реанимировали мужчину в одних трусах прямо на асфальте

Сейчас читают

«Буду одна со всеми детьми»: Порошина высказалась об отце сына
Видео: Как самолеты чуть не столкнулись в небе над Ростовом-на-Дону
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок