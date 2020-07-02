В Белом доме объяснили позицию Трампа о Black Lives Matter
Ранее президент США резко высказался о лозунге после желания властей Нью-Йорка высветить надпись на башне «Трамп Тауэр».
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Фото, видео: EPA / TANNEN MAURY, 5-tv.ru
Полиция Сиэтла зачистила так называемую «автономную зону» — несколько кварталов, которые захватили протестующие и превратили в палаточный лагерь. Манифестантам предложили покинуть район добровольно. Но получив отказ, толпу разогнали силой.
Задержаны были больше 30-ти человек. Как сообщили в полицейском управлении Сиэтла, у некоторых было найдено оружие. Затем тракторы демонтировали палатки, шипованные полосы для прокола шин и бетонные блоки, которыми демонстранты забарикадировались.
Об успехе операции отчиталась пресс-секретарь Белого дома Кэйли Макинэни. И ей также пришлось разъяснить позицию Дональда Трампа к протестующим. Ранее президент заявил, что лозунг «Жизни темнокожих имеют значение» — является символом ненависти. Как выяснилось, Трамп имел в виду не всех участников акций протеста.
«Президент безусловно согласен с тем, что жизни всех чернокожих имеют значение. Но он не согласен с одноименной организацией, которая позволяет себе выдвигать оскорбительные лозунги против наших полицейских и призывает их поджарить, как бекон», — пояснила Макинэни.
Высказывание Дональда Трампа последовало после заявления властей Нью-Йорка о планах разместить надпись «Жизнь темнокожих имеет значение» в центре Манхеттена. Огромные буквы планировалось высветить неподалеку от небоскреба «Трамп Тауэр».
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