«В такое пекло и в одежде!» — фанаты пожалели Рубцову за нелегкий актерский труд

|
Валентин Черников
217

В разгар лета звезда сериала «СашаТана» начала сниматься в зимних эпизодах нового сезона и показала поклонникам кадры с площадки.

Фото, видео: Instagram @yalav

Производство очередного сезона сериала «СашаТаня» с участием исполнительницы главной женской роли Валентины Рубцовой в самом разгаре. Кадры со съемочной площадки она опубликовала в Instagram. Как видно, актерам на площадке приходится нелегко. В разгар лета им приходится участвовать в создании зимних эпизодов и для этого — облачаться в теплую одежду.

Рубцова выложила фото, на котором делает свое фирменное «каратистское» движение, стоя на одной ноге в теплой куртке.

«Киношные традиции не нарушаем — снимаем зиму летом!» — написала Валентина.

Instagram @yalav

В Сторис звезда ситкома добавила несколько видео, снятых во время ожидания съемок. На них видно. В каких условиях актеры коротают часы в предвкушении творческого процесса. Так, Рубцовой достался один из стоящих на улице трейлеров, который заменил ей личную комнату.

«Нужно уметь много ждать и быть готовой к тому, что тебя позовут внезапно. Если тебя зовут, а ты не готов, это плохо. Потому что потом могут не позвать», — поделилась опытом звезда.

Подписчики оценили сложность актерской работы и пожалели Валентину. Однако сама актриса не падает духом и на площадке заряжает коллег позитивом.

«В такую жару в теплых куртках! Мне вас жалко»

«Мда, все-таки актер — это очень сложная профессия»;

«Ужас! В такое пекло и в одежде! Ждем новый сезон!» — отозвались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валентина Рубцова пожаловалась на «плохой» внешний вид.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
70.44
0.49 79.19
0.20
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жиз...

Последние новости

13:19
«Она как растение»: коллеги переживают за здоровье актрисы Валентины Малявиной
13:07
Памфилова назвала голосование по поправкам к Конституции легитимным
12:53
Бес в ребро: Максим Галкин развлекается как ребенок с Лизой и Гарри
12:31
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
12:24
«В такое пекло и в одежде!» — фанаты пожалели Рубцову за нелегкий актерский труд
12:05
«Обороняться будет проблематично»: Крымскому мосту «угрожает» украинская ракета

Сейчас читают

«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
ТОП-5 имен женщин, которые становятся успешными бизнес-леди
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок