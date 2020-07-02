«В такое пекло и в одежде!» — фанаты пожалели Рубцову за нелегкий актерский труд
В разгар лета звезда сериала «СашаТана» начала сниматься в зимних эпизодах нового сезона и показала поклонникам кадры с площадки.
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Фото, видео: Instagram @yalav
Производство очередного сезона сериала «СашаТаня» с участием исполнительницы главной женской роли Валентины Рубцовой в самом разгаре. Кадры со съемочной площадки она опубликовала в Instagram. Как видно, актерам на площадке приходится нелегко. В разгар лета им приходится участвовать в создании зимних эпизодов и для этого — облачаться в теплую одежду.
Рубцова выложила фото, на котором делает свое фирменное «каратистское» движение, стоя на одной ноге в теплой куртке.
«Киношные традиции не нарушаем — снимаем зиму летом!» — написала Валентина.
В Сторис звезда ситкома добавила несколько видео, снятых во время ожидания съемок. На них видно. В каких условиях актеры коротают часы в предвкушении творческого процесса. Так, Рубцовой достался один из стоящих на улице трейлеров, который заменил ей личную комнату.
«Нужно уметь много ждать и быть готовой к тому, что тебя позовут внезапно. Если тебя зовут, а ты не готов, это плохо. Потому что потом могут не позвать», — поделилась опытом звезда.
Подписчики оценили сложность актерской работы и пожалели Валентину. Однако сама актриса не падает духом и на площадке заряжает коллег позитивом.
«В такую жару в теплых куртках! Мне вас жалко»
«Мда, все-таки актер — это очень сложная профессия»;
«Ужас! В такое пекло и в одежде! Ждем новый сезон!» — отозвались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Валентина Рубцова пожаловалась на «плохой» внешний вид.
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