Производство очередного сезона сериала «СашаТаня» с участием исполнительницы главной женской роли Валентины Рубцовой в самом разгаре. Кадры со съемочной площадки она опубликовала в Instagram. Как видно, актерам на площадке приходится нелегко. В разгар лета им приходится участвовать в создании зимних эпизодов и для этого — облачаться в теплую одежду.

Рубцова выложила фото, на котором делает свое фирменное «каратистское» движение, стоя на одной ноге в теплой куртке.

«Киношные традиции не нарушаем — снимаем зиму летом!» — написала Валентина.

Instagram @yalav

В Сторис звезда ситкома добавила несколько видео, снятых во время ожидания съемок. На них видно. В каких условиях актеры коротают часы в предвкушении творческого процесса. Так, Рубцовой достался один из стоящих на улице трейлеров, который заменил ей личную комнату.

«Нужно уметь много ждать и быть готовой к тому, что тебя позовут внезапно. Если тебя зовут, а ты не готов, это плохо. Потому что потом могут не позвать», — поделилась опытом звезда.

Подписчики оценили сложность актерской работы и пожалели Валентину. Однако сама актриса не падает духом и на площадке заряжает коллег позитивом.

«В такую жару в теплых куртках! Мне вас жалко»

«Мда, все-таки актер — это очень сложная профессия»;

«Ужас! В такое пекло и в одежде! Ждем новый сезон!» — отозвались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валентина Рубцова пожаловалась на «плохой» внешний вид.