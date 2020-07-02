«Был мимолетный пылкий роман»: Любовь Воропаева об отношениях с Проскуриным

Актер Виктор Проскурин скончался 1 июля в возрасте 68 лет. Его коллеги по цеху поделились воспоминаниями о нем и выразили соболезнования семье и близким. Среди них были Валерий Баринов, Наталья Гвоздикова и режиссер Алексей Мурадов. Поэтесса Любовь Воропаева не сдержала чувств и рассказала о романе с Проскурины в юности, сообщил интернет-портал WomanHit.

Воропаева поделилась, что в молодые годы жила недалеко от Ленкома и актеры театра часто приходили к ней в гости.

«У нас была ленкомовская компания, потому что я жила на Пушкинской площади в Большом Гнездиковском переулке в знаменитом доме Нирнзее — это недалеко от „Ленкома“. И ребята после спектакля довольно часто ко мне приходили», — рассказала она.

В их числе оказался и Виктор Проскурин, с которым у девушки завязался роман, правда, как она отметила, мимолетный и платонический. Актер был женат и симпатии не было суждено перерасти во что-то большее.

«У нас с Витей был мимолетный пылкий роман в юности. Вообще он очень оказался глубоким человеком и потрясающим знатоком поэзии, что нас и сблизило. Наш роман был без физиологии, абсолютно платонический. Мы трое суток гуляли по Москве, читали стихи. В этот период, помню, как раз проходил огромный поэтический вечер в Центральном Доме литераторов, я там принимала участие. Ну Виктор об этом знал. И вот я читаю стихи и вижу, что он вошел в дверь в конце зала… Очень было приятно и трогательно. Но ничего серьезного у нас не могло получиться: он был женат, его супруга жила в Питере», — поделилась воспоминаниями Воропаева.

Поэтесса добавила, что их связь завязалась на любви к поэзии: они могли часами читать стихи взахлеб, обсуждали Мандельштама. После этого необычного периода, Проскурин уехал на гастроли в Санкт-Петербург, а когда вернулся в Москву, Любовь Воропаева уже с кем-то встречалась. Также она добавила, что подружилась в FaceBook с вдовой актера Ириной Хондой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что вдова Виктора Проскурина назвала примерную дату прощания с актером в Москве.