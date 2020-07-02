«Не семья, а тень благополучия»: Поклонники затравили Ковальчук за фото с дочерью

Попытка Юлии Ковальчук разделить с фанатами момент семейного счастья обернулась шквалом негатива в ее сторону. Бывшая солистка «Блестящих» опубликовала кадр, сделанный во время прогулки с дочерью Амелией. На нем видны лишь две тени на асфальте — мамы и малышки, держащиеся за руки.

На первый взгляд милое фото поклонники посчитали за издевательство. Девочке скоро стукнет три года, а Ковальчук до сих пор не показывает ее внешность. Поэтому увидевшие снимок ее силуэта пользователи от души поупражнялись в остроумии.

«Красавица, умница, на вас похожа очень»;

«Ну ничего себе! Наконец-то тень увидели!»

«Была лучшего мнения о вас, а теперь отписываюсь. Это не семья, а тень благополучия» — заметили саркастичные комментаторы.

Instagram @juliakovalchuk

Певицу отчитали за приверженность суевериям и обратили ее внимание на здравое отношение западных звезд к публикациям детских фото.

«Так и будем тени смотреть? Зачем тогда публиковать фото, если не хочешь показывать?»

«Глупо как-то. На Западе звезды показывают детей с рождения»;

«Милла Йовович третьего ребенка родила и в тот же день показала. Без всяких смайликов, закрывающих лицо, без теней. Учитесь, наши «звезды»;

«Ну, это Европа без мракобесий, сглазов и порчей», — порассуждали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Ковальчук порадовала подписчиков весьма скромным фото.