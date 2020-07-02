Стало известно, где похоронят звезду «Жестокого романса» Виктора Проскурина

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Виктория Андреева
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Заслуженного артиста РСФСР не стало 1 июля.

Стало известно, где похоронят звезду «Жестокого романса» Виктора Проскурина

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин

Представитель Гильдии актеров кино РФ назвал место захоронения заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина, скончавшегося 1 июля на 69-м году жизни.

«Это будет на Троекуровском кладбище», — цитирует ТАСС представителя Гильдии.

Говоря о месте и времени прощания с прославленным актером, собеседница издания отметила, что этот вопрос пока остается открытым.

Известно, что ранее вдова Виктора Проскурина Ирина Хонда изъявила желание организовать церемонию прощания с артистом в Доме кино, в субботу, 4 июля.

«Завтра к вечеру будет понятно. Ориентировочно — в субботу. Сейчас я только возвращаюсь в Москву, буду решать этот вопрос. Планирую попросить государство, московские власти о том, чтобы они разрешили провести публичное прощание», — сообщала Ирина в беседе с РИА Новости.

Во многом неуверенность вдовы касательно места проведения церемонии прощания обусловлена сложной эпидемиологической ситуацией в стране. По ее словам, очень важно соблюсти ряд формальностей, в том числе, обеспечить допустимую социальную дистанцию. Однако как именно это притворить в реальности, для нее пока остается загадкой.

О смерти великого актера, звезды «Жестокого романса» Виктора Проскурина стало известно днем 1 июля. Как сообщали родственники артиста, 25 июня он пережил сильный приступ на фоне хронической обструкции легких. В тяжелом состоянии Проскурин был срочно госпитализирован в больницу, где медики успешно его интубировали, а затем подключили к аппарату ИВЛ. К сожалению, продлить жизнь артисту удалось лишь на несколько суток.

Ранее 5-tv.ru рассказал о принципах жизни прославленного актера Виктора Проскурина.

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