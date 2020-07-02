Пользователи банка ВТБ стали массово получать сообщения о списании с средств

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Карина Бернтгольц
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О сбоях в системе работы приложения банка сообщили в Telegram-канале «Оперштаб ВТБ».

Пользователи банка ВТБ стали массово получать сообщения о списании с средств

Фото: ТАСС / Zuma

Пользователи приложения банка ВТБ начали жаловаться на сбои. Клиентам стали массово приходить сообщения о списании с карт денежных средств, причем доступ в личный кабинет онлайн-сервиса ограничен. В Telegram-канале «Оперштаб ВТБ» прокомментировали произошедшие неполадки.

«В ВТБ-Онлайн были зафиксированы технические проблемы, связанные с некорректной выгрузкой архивных смс сообщений о ранее проведенных транзакциях. Из-за возросшей нагрузки у некоторых клиентов могут возникать проблемы с доступностью мобильного банка», — говорится в официальном сообщении.

Сотрудники банка уточнили, что операции, о которых ведется речь в сообщениях, «не связаны с действительными транзакциями по счетам». Смс приходят по ошибке.

Представители финансово-кредитной организации заверили, что для ликвидации последствий сбоя в работе сервиса уже привлечены IT-специалисты банка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи в ночь на 7 июня массово пожаловались на сбой в работе Telegram по всему миру.

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