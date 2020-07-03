Полиция проверяет данные о массовой драке доставщиков еды в Москве — видео
Курьеры-конкуренты вступили в потасовку по неизвестным причинам.
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Фото, видео: ТАСС / Григорьев Максим, 5-tv.ru
Тем временем курьеры борются за работу — в буквальном смысле. Очевидцы сняли массовую драку доставщиков еды на северо-западе Москвы. Что не поделили представители конкурирующих компаний, сейчас выясняют их руководители.
Свидетели утверждают, что когда они вызвали полицию, курьеры разбежались, но после отъезда наряда снова ринулись в бой. Сообщают, что в больницу никто не обращался, а вот получили ли заказчики свою еду — не известно.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о массовой драке курьеров на северо-западе столицы. Об этом сказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший игрок киевского «Динамо» Дуда подрался с бывшей супругой Маллу Оханой.
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