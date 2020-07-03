Полиция проверяет данные о массовой драке доставщиков еды в Москве — видео

Эфирная новость 16

Курьеры-конкуренты вступили в потасовку по неизвестным причинам.

Фото, видео: ТАСС / Григорьев Максим, 5-tv.ru

Тем временем курьеры борются за работу — в буквальном смысле. Очевидцы сняли массовую драку доставщиков еды на северо-западе Москвы. Что не поделили представители конкурирующих компаний, сейчас выясняют их руководители.

Свидетели утверждают, что когда они вызвали полицию, курьеры разбежались, но после отъезда наряда снова ринулись в бой. Сообщают, что в больницу никто не обращался, а вот получили ли заказчики свою еду — не известно.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о массовой драке курьеров на северо-западе столицы. Об этом сказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший игрок киевского «Динамо» Дуда подрался с бывшей супругой Маллу Оханой.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
70.52
0.08 79.52
0.33
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жиз...

Последние новости

2:49
Полиция проверяет данные о массовой драке доставщиков еды в Москве — видео
2:17
«Волочкова — 2»: Елена Летучая похвасталась суперрастяжкой
1:59
Климова показала завораживающее видео с дочерью и пожелала ей удачи на ЕГЭ
1:52
«Так выглядит боль»: Блогер разбил свою Lamborghini в ДТП в Петербурге — видео
1:20
В Совфеде и Госдуме подвели итоги голосования по поправкам к Конституции
1:03
Мефодьев день: Как поймать удачу за хвост и не привлечь неприятности 3 июля?

Сейчас читают

Мефодьев день: Как поймать удачу за хвост и не привлечь неприятности 3 июля?
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок