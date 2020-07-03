Тем временем курьеры борются за работу — в буквальном смысле. Очевидцы сняли массовую драку доставщиков еды на северо-западе Москвы. Что не поделили представители конкурирующих компаний, сейчас выясняют их руководители.

Свидетели утверждают, что когда они вызвали полицию, курьеры разбежались, но после отъезда наряда снова ринулись в бой. Сообщают, что в больницу никто не обращался, а вот получили ли заказчики свою еду — не известно.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о массовой драке курьеров на северо-западе столицы. Об этом сказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший игрок киевского «Динамо» Дуда подрался с бывшей супругой Маллу Оханой.