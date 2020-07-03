СК начал проверку после опасного сближения самолетов над Ростовом-на-Дону

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Два пассажирских лайнера авиакомпаний «Сибирь» и Emirates Airlines приблизились друг к другу на расстояние, которое чуть было не привело к столкновению.

Фото, видео: www.globallookpress.com /M. Henning, 5-tv.ru

Следственный комитет начал проверку инцидента в аэропорту Ростова-на-Дону. В небе над воздушной гаванью едва не столкнулись два самолета — Boeing, который следовал из Осло в Дубай, и Airbus, набиравший высоту. Диспетчер не заметил опасного сближения. Избежать трагедии за считанные секунды помог его коллега из другого сектора.

Развести самолеты удалось на минимальном расстоянии — между ними оставалось всего около 150 метров по вертикали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что может грозить диспетчеру, который не уследил за движением авиалайнеров. Как сообщил заслуженный пилот России и летчик-испытатель Вадим Базыкин, диспетчер, который вовремя не заметил опасное сближение самолетов, «стопроцентно» понесет наказание за свою оплошность.

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