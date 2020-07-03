«Очаровашки ждут папу»: Муцениеце показала нежное фото детей от Прилучного

Известная актриса Агата Муцениеце опубликовала в Instagram нежный снимок своих детей. В кадре четырехлетняя Мия и семилетний Тимофей запечатлены посреди зеленой травы с улыбающимися лица. Мальчик с девочкой буквально искрятся счастьем и с удовольствием позируют маме. Братик стоит позади сестренки и, будто подкалывая ее, «строит рожки». Малышка ничего не замечает и продолжает радоваться.

Теплая семейная фотография детей Муцениеце, рожденных в браке со звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным, восхитила пользователей и вызвала у них умиление. Юзеры не могли налюбоваться на необычайно красивых малышей. Некоторые принялись рассуждать, на кого они больше похожи: на папу или на маму, а кто-то просто сделал комплименты всей звездой семье.

Instagram @agataagata

«Очаровашки ждут папу, чтобы поехать на море. А какой папа едет очаровательный. Старался, готовился к встрече с Агатой, весь на стиле!»

«Очень милые дети у вас с Пашей! Так хочется, чтобы ваша семья снова была целой!»

«Прекрасные детки прекрасных родителей»

«Сынок — папин, доча — мамина!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Муцениеце назвала год развода с Прилучным дурианом.