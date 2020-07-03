«Очаровашки ждут папу»: Муцениеце показала нежное фото детей от Прилучного
На кадрах Мия и Тимофей позируют посреди зеленого газона.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
Фото, видео: Instagram @agataagata
Известная актриса Агата Муцениеце опубликовала в Instagram нежный снимок своих детей. В кадре четырехлетняя Мия и семилетний Тимофей запечатлены посреди зеленой травы с улыбающимися лица. Мальчик с девочкой буквально искрятся счастьем и с удовольствием позируют маме. Братик стоит позади сестренки и, будто подкалывая ее, «строит рожки». Малышка ничего не замечает и продолжает радоваться.
Теплая семейная фотография детей Муцениеце, рожденных в браке со звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным, восхитила пользователей и вызвала у них умиление. Юзеры не могли налюбоваться на необычайно красивых малышей. Некоторые принялись рассуждать, на кого они больше похожи: на папу или на маму, а кто-то просто сделал комплименты всей звездой семье.
«Очаровашки ждут папу, чтобы поехать на море. А какой папа едет очаровательный. Старался, готовился к встрече с Агатой, весь на стиле!»
«Очень милые дети у вас с Пашей! Так хочется, чтобы ваша семья снова была целой!»
«Прекрасные детки прекрасных родителей»
«Сынок — папин, доча — мамина!» — отметили комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Муцениеце назвала год развода с Прилучным дурианом.
Читайте также
77%
0.08 79.52
0.33
Нашли ошибку?