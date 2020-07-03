«Горжусь нашей многолетней дружбой»: Путин поздравил Назарбаева с 80-летием

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Карина Бернтгольц
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Глава РФ записал видеопоздравление по случаю дня рождения первого президента Казахстана.

«Горжусь нашей многолетней дружбой»: Путин поздравил Назарбаева с 80-летием

Фото: ТАСС / Никольский Алексей

Президент России Владимир Путин поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с юбилеем. По случаю 80-летия политика российский лидер специально записал видеопоздравление, в котором отметил его заслугу в развитии республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Назарбаева.

«Искренне дорожу и горжусь нашей многолетней дружбой. С самой первой встречи у нас сложились по-настоящему добрые товарищеские отношения, которые всегда отличали открытость, взаимное доверие, готовность находить совместные решения по любым, даже непростым вопросам», — говорится в обращении.

Владимир Путин оценил мудрость и дальновидность Назарбаева, его колоссальную ответственность, взвешенность и богатый жизненный опыт, которые помогли казахскому политику снискать славу не только в своей стране, но и во всем мире.

«Ваша огромная заслуга в том, что Казахстан все эти годы уверенно развивается, сберегая национальное согласие, исторические, культурные традиции, устремлен в будущее», — сказал он в видеопоздравлении», — подчеркнул глава РФ.

6 июля Назарбаеву исполнится 80 лет. День столицы, приходящийся на 6 июля, отмечают в Казахстане как государственный праздник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружен COVID-19.

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