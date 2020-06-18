У первого президента Казахстана обнаружен COVID-19
Известно, что также коронавирус был диагностирован у спикера мажилиса казахстанского парламента и главы Минздрава.
Фото: ТАСС / Никольский Алексей
У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружен COVID-19. Об этом в Twitter заявил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
«К сожалению, последний тест елбасы (лидера нации — Прим.ред.) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат», — написал представитель Назарбаева.
Акибай заверил, что повода для беспокойства нет — 79-летний лидер нации продолжает работу дистанционно и находится на самоизоляции.
Как сообщает РИА Новости, коронавирус также диагностирован у спикера мажилиса казахстанского парламента Нурлана Нигматулина и главы Минздрава Елжана Биртанова. После этого, ряд министров и премьер страны Аскар Мамин самоизолировались.
Число выявленных случаев COVID-19 по последним данным превысило 15,8 тысяч человек. Выздоровело более 9,9 тысяч. Умерло — сто человек. С недавних пор в республике ведут отдельную статистику по бессимптомным носителям SARS-CoV-2: их выявили более 6,8 тысячи.
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