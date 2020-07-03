Россияне назвали желаемый размер семейного дохода

Размер желаемого дохода в семье, состоящей из трех человек, увеличился в этом году на 7,7 тысяч рублей по сравнению с 2019 годом, составив 85,7 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Так, годом ранее среднестатистическое семье из трех человек, в которой двое работают, было необходимо 78 тысяч рублей, что на 9,9% меньше.

Отмечается, что желаемый семейный доход россиян в этом году оказался самым высоким за все время опроса. Вместе с тем в реальности семьи зарабатывают больше — средний доход по стране составляет 86,8 тысяч рублей, что на 1,1 тысячу больше желаемой цифры.

Всего в исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет, проживающие во всех федеральных округах России. Опрошенным задали вопрос:

«Сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в вашем населенном пункте, для „нормальной жизни“?»

За семейный бюджет от 60 до 90 тысяч рублей и более 120 тысяч рублей высказались 22% опрошенных, а 21% желал бы иметь доход в 90-120 тысяч рублей.

Бюджет в 45-60 тысяч рублей устроил бы 18% респондентов, а от 20 до 30 тысяч — 4%. Лишь 2% опрошенных согласились жить менее, чем на 20 тысяч рублей в месяц.

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