«Откуда такая невоспитанность?» — похудевший Фадеев ответил на совет «перестать жрать»
Сбросивший 100 килограммов продюсер нарвался на грубость подписчиков.
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Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim
Похудевший менее чем за год на центнер Максим Фадеев ответил на резкий комментарий одной из подписчиц в Instagram. В новом посте продюсер написал, что испытал ощущение прозрения. Что он имел в виду, автор публикации не уточнил. Но пользователи вновь переключили его на волнующую многих тему избыточного веса.
«Жрать перестаньте и похудеете. Вот и весь секрет. Правильное питание и антицеллюлитный массаж — десять сеансов», — написала звезде одна из советчиц.
Фадеев отреагировал на язвительный выпад с иронией.
«Я столько на своем веку повидал вот таких знатоков… Тысячи! Один эмоциональней другого!» — отметил продюсер.
На защиту знаменитости бросились его фанаты. Многочисленные комментаторы указали укорившей его девушке на неправоту.
«Жрать? Вы так свою семью к столу приглашаете? Если нет, то откуда такая грубость и невоспитанность?»
«Вы хотя бы думали, прежде чем писать. Есть люди, которые вообще мало едят, а полные. Вы что, медик?»
«С годами сталкиваешься с тем, что даже кушая как птичка, все равно не худеешь. И дело не в еде, а в изменениях в организме. Доживи до 50, а потом повтори свое высказывание», — откликнулись фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лука Затравкин нашел тайный смысл в резком похудении Максима Фадеева.
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