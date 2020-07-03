Похудевший менее чем за год на центнер Максим Фадеев ответил на резкий комментарий одной из подписчиц в Instagram. В новом посте продюсер написал, что испытал ощущение прозрения. Что он имел в виду, автор публикации не уточнил. Но пользователи вновь переключили его на волнующую многих тему избыточного веса.

«Жрать перестаньте и похудеете. Вот и весь секрет. Правильное питание и антицеллюлитный массаж — десять сеансов», — написала звезде одна из советчиц.

Instagram @fadeevmaxim

Фадеев отреагировал на язвительный выпад с иронией.

«Я столько на своем веку повидал вот таких знатоков… Тысячи! Один эмоциональней другого!» — отметил продюсер.

На защиту знаменитости бросились его фанаты. Многочисленные комментаторы указали укорившей его девушке на неправоту.

«Жрать? Вы так свою семью к столу приглашаете? Если нет, то откуда такая грубость и невоспитанность?»

«Вы хотя бы думали, прежде чем писать. Есть люди, которые вообще мало едят, а полные. Вы что, медик?»

«С годами сталкиваешься с тем, что даже кушая как птичка, все равно не худеешь. И дело не в еде, а в изменениях в организме. Доживи до 50, а потом повтори свое высказывание», — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лука Затравкин нашел тайный смысл в резком похудении Максима Фадеева.