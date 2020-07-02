Лука Затравкин нашел тайный смысл в резком похудении Максима Фадеева

Тайная диета именитого продюсера и композитора Максима Фадеева, благодаря которой музыкант сбросил порядка 100 килограммов лишнего веса, не дает покоя ни поклонникам, ни коллегам по цеху. Обсуждая его неожиданное преображение, публика строит самые невероятные теории, в то время как сам Максим пока хранит молчание.

Не остался в стороне от широко освещенной темы и сын знаменитого художника Никаса Сафронова — пианист Лука Затравкин. Комментируя ситуацию, музыкант признался: он был сильно расстроен, когда узнал о том, насколько сильно коллеге удалось похудеть.

«Для меня, конечно, это грустная новость. Потому что я всегда хотел поработать с этим удивительным музыкальным человеком. И мне казалось, что это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта — меня — и самого большого продюсера. К сожалению, теперь он похудел, и вот эта „магия размеров“ улетучилась», — иронично отметил Лука.

Несмотря на шутливое настроение, Затравкин тут же оговорился: он искренне надеется, что резкое похудение Фадеева никак не связано с проблемами со здоровьем. В противном случае — этому вряд ли можно радоваться.

Вместе с тем пианист акцентировал внимание публики на удивительной закономерности, которая не дает ему покоя. В последнее время, по мнению Луки, заметна странная тенденция Максима «избавляться от всего ненужного».

«Сначала он избавился от ненужных совершенно ему артистов. Потом он избавился от продюсерского центра всего. Сейчас он избавился от лишнего веса. Если так дальше пойдет, он начнет разбазаривать деньги! В этот момент лучше не проходить мимо, а быть где-то рядом…», — смеясь, заявил собеседник 5-tv.ru.

Instagram @lukasafronovofficial, @fadeevmaxim

Затравкин также предположил, что разительные изменения Фадеева во внешности могут быть как-то связаны с возвратом к сольной карьере. По мнению Луки, таким образом именитый продюсер «пытается подогнать себя под общепринятые стандарты», чтобы вновь вернуться на большую сцену в роли исполнителя.

Как бы то ни было, в заключение сын известного художника отметил, что за Максима Фадеева можно только порадоваться. При этом, в личном обращении к музыканту, заявил, что хотел бы получить в дар или приобрести за какую-то конкретную цену одежду коллеги, которая более ему не подходит по размеру. По словам Луки, она представляет для него наивысшую ценность.

«Одевался он всегда со вкусом, красиво, находил такие наряды, которые скрывали его вес и делали его достаточно импозантным. Я бы очень его просил, чтобы он мне хотя бы продал их, если они ему больше не требуются. Я надеюсь, он не собирается в ближайшее время полнеть», — высказался Затравкин.

А также добавил, что как только Максим Фадеев решиться открыть способ удивительно быстрого и результативного похудения, то обязательно включит его в собственную книгу «рецептов стройности и красоты».

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