Что такое генетический банк данных и как он спасет жизни миллионам?

Уникальные лекарства, которые спасают жизни создают российские генетики. В стране на базе научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» организуют «Национальную базу генетической информации».

Полученные исследования дадут толчок в развитии не только медицины, но и сельского хозяйства, промышленности, энергетики. Виктор Синеок о возможностях генетического банка.

Все виды терапии уже испробованы. Впереди операция. Для Марины это сейчас единственный выход. В центре Блохина врач рассказывает, как готовится, и как наблюдаться потом. А еще, кому из родственников нужно сделать такой же генетический тест. Именно он помог обнаружить рак.

«Я бы просто не знала, потому что у меня в семье никто не болел. Я даже не предполагала, что со мной может такое случиться», — рассказывает пациентка.

Генетика уже давно помогает онкологам спасать жизни пациентов. И ученые обещают, что в будущем наука справится и с другими болезнями. Можно будет создавать уникальные лекарства. Изменить сельское хозяйство, перенастроив геном растений. Или перепрограммировать бактерии и совершить прорыв в промышленности.

Именно для этого в России создают «Национальную базу генетической информации». Президент страны поручил это Научно-исследовательскому центру «Курчатовский институт».

«Сравнивая вот этот огромный массив геномов, вы точно скажете — да, если у человека есть вот эти изменения в геноме, что означает, что у него есть болезнь или предрасположенность к ней. Геномы, которые будут собираться, там не будет персональных данных, они не нужны никому», — поясняет президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Глава «Курчатовского института» Михаил Ковальчук считает: эти исследования обеспечат стране огромное преимущество. Генетическую базу уже наполняют. Нам удалось увидеть, как.

Электронными пипетками сейчас здесь орудуют в основном молодые ученые. Но генетикой в институте занимаются с сороковых годов. Накоплен опыт, есть все новейшее оборудование.

«Вот он — геном. В этой лаборатории их окончательно готовят для начала процесса расшифровки. Здесь несколько видов бактерий. Каждая подписана таким зашифрованным кодом и каждая прошла 28 этапов подготовки. Это смешивание, разделение, инкубация. На это уходит один-два дня. После чего начинается очень важный этап — это секвенирование. Вот в этой комнате оно происходит. Образец попадает либо вот в этот, либо вот в этот аппарат. После чего начинается этап, который здесь называют «чтением», — рассказывает корреспондент МИЦ «Известий» Виктор Синеок.

Читать геномы ученые научились совсем недавно. На самый первый ушло несколько лет. Потом скорости увеличивались. Мировая наука, например, знает, что у картошки геном больше, чем у человека. Может найти причины разных заболеваний, находить вакцины против них. И многое другое. Но на полную «расшифровку» уйдут годы.

«Мы знаем сегодня — наш геном на таком уровне. Ну вот представьте: восьмилетний ребенок прочитает роман Достоевского. Он прочитает. Но сможет ли он все понять? И вот сегодня мы на уровне примерно восьмилетнего ребенка, который прочитал роман Достоевского», — поясняет замруководителя Курчатовского комплекса НБИКС — Природоподобных технологий Максим Патрушев.

Для того, чтобы узнать больше, надо объединять и сравнивать. Так по зернышку прочитают генетический код образцов из уникальной коллекции Всероссийского института растениеводства имени Вавилова в Петербурге. Ученый собирал ее по всему миру, а научные сотрудники сберегли даже во время ленинградской блокады. Это было необходимо для биотехнологий тех лет — селекции.

«Выводили специальные сорта. Морозоустойчивые, засухоустойчивые сорта пшеницы. И это осуществлялось очень долгим путем. Другими словами то же сельское хозяйство все это время двигалось на ощупь, а теперь, зная геном, можно будет изменить в определенной части то, что отвечает за какие-то свойства. Да. И придать морозоустойчивость, засухаустойчивость, устойчивость к определенного рода насекомым-вредителям. В конечном итоге, отказаться, может быть, от удобрений», — поясняет Михаил Ковальчук.

Сколько понадобится для этого времени, и каких еще результатов можно достигнуть, раскладывая информацию о ДНК по цифровым полочкам, ученые сейчас не скажут. Читать ген научились далеко не везде. Но Россия уже сейчас в этой области стремится стать «самой читающей страной мира».