Под надежной защитой: Сотрудники ГИБДД отметили свой профессиональный праздник

Профессиональным праздником сегодня поздравляют всех сотрудников ГИБДД. Они часто не только рискуют собственной жизнью, но и спасают другие. Например, в Петербурге, капитан Евгений Ольховик и старшина Роман Линкевич доставили в больницу трехлетнего малыша, который получил тяжелую травму. И если бы не полицейские, мальчик мог остаться без глаза.

«Мы посчитали, что терять времени нельзя, мы решили ехать сами.т Ближайшая скорая бы ехала с Выборга час сюда, час обратно — это минимум», — старший инспектор отдельного батальоны № 2 по УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Евгений Ольховик.

А спустя всего несколько дней маленький Кирилл смог лично поблагодарить полицейских.

Но работа инспекторов — обеспечивать безопасность на дорогах. О том, как это делается, какие новинки появились — рассказал глава ГИБДД, его большое интервью — в свежем номере еженедельника «Аргументы и Факты».

Ранее 5-tv.ru рассказывал истории о подвигах сотрудников ГИБДД.