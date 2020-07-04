Под надежной защитой: Сотрудники ГИБДД отметили свой профессиональный праздник
3 июля вся страна поздравляла инспекторов.
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Фото, видео: ТАСС / Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru
Профессиональным праздником сегодня поздравляют всех сотрудников ГИБДД. Они часто не только рискуют собственной жизнью, но и спасают другие. Например, в Петербурге, капитан Евгений Ольховик и старшина Роман Линкевич доставили в больницу трехлетнего малыша, который получил тяжелую травму. И если бы не полицейские, мальчик мог остаться без глаза.
«Мы посчитали, что терять времени нельзя, мы решили ехать сами.т Ближайшая скорая бы ехала с Выборга час сюда, час обратно — это минимум», — старший инспектор отдельного батальоны № 2 по УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Евгений Ольховик.
А спустя всего несколько дней маленький Кирилл смог лично поблагодарить полицейских.
Но работа инспекторов — обеспечивать безопасность на дорогах. О том, как это делается, какие новинки появились — рассказал глава ГИБДД, его большое интервью — в свежем номере еженедельника «Аргументы и Факты».
Ранее 5-tv.ru рассказывал истории о подвигах сотрудников ГИБДД.
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