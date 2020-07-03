В столице Казахстана торжественно открыли памятник Назарбаеву

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Светлана Шевченко
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Президент страны Касым-Жомарт Токаев принял участие в онлайн-режиме.

В столице Казахстана торжественно открыли памятник Назарбаеву

Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

В столице Казахстана в Национальном университете обороны установили памятник первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«На заре независимости Нурсултан Абишевич Назарбаев лично участвовал в решении самых сложных задач военного строительства. Под его руководством определялись перспективы и задачи армии, приоритеты и механизмы обеспечения национальной безопасности, призванные оградить народ и страну от потенциальных военных угроз», — подчеркнул, принимавший участие по видеосвязи, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

пресс-служба президента Казахстана

Глава государства добавил, что именно поэтому место, где был установлен памятник, является «глубоко символичным», так как Вооруженные силы страны были созданы указом Назарбаева.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, накануне появилась информация, что Нурсултан Назарбаев полностью вылечился от COVID-19 и готов к предстоящему празднованию юбилея. Первому президенту Казахстана 6 июля исполняется 80 лет.

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