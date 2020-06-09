Адвокат семьи убитой аспирантки Анастасии Ещенко Александра Бакшеева в беседе с 5-tv.ru заявила, что историк Олег Соколов глумился над телом своей жертвы. По ее словам, соответствующее ходатайство о дополнительной квалификации действий обвиняемого было отклонено, несмотря на наличие всех оснований.

«На стадии следствия мы заявляли о том, что здесь имеет место глумление над телами умерших. К сожалению, Следственный комитет с нами не согласился. Мы это обжаловали и безуспешно. Мы хотели, чтобы была допквалификация. Мы считаем, что здесь есть все основания для этого», — заявила юрист.

Александра Бакшеева подчеркнула, что семья Анастасии Ещенко намерена добиваться максимально сурового приговора историку Олегу Соколову. Адвокат отметила, что в ходе рассмотрения дела об убийстве аспирантки в Октябрьском суде Петербурга, будут оглашены показания жертвы, о которой был снят документальный фильм.

Сторона потерпевших намерена приобщить их в качестве характеристики личности обвиняемого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что историка Соколова, подозреваемого в расчленении студентки, доставили в суд.