Историк Соколов глумился над телом убитой аспирантки Ещенко — адвокат потерпевших
По словам Александры Бакшеевой, семья студентки будет настаивать на максимально суровом приговоре бывшему доценту СПбГУ.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anastasia Eshchenko/facebook.com; 5-tv.ru
Адвокат семьи убитой аспирантки Анастасии Ещенко Александра Бакшеева в беседе с 5-tv.ru заявила, что историк Олег Соколов глумился над телом своей жертвы. По ее словам, соответствующее ходатайство о дополнительной квалификации действий обвиняемого было отклонено, несмотря на наличие всех оснований.
«На стадии следствия мы заявляли о том, что здесь имеет место глумление над телами умерших. К сожалению, Следственный комитет с нами не согласился. Мы это обжаловали и безуспешно. Мы хотели, чтобы была допквалификация. Мы считаем, что здесь есть все основания для этого», — заявила юрист.
Александра Бакшеева подчеркнула, что семья Анастасии Ещенко намерена добиваться максимально сурового приговора историку Олегу Соколову. Адвокат отметила, что в ходе рассмотрения дела об убийстве аспирантки в Октябрьском суде Петербурга, будут оглашены показания жертвы, о которой был снят документальный фильм.
Сторона потерпевших намерена приобщить их в качестве характеристики личности обвиняемого.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что историка Соколова, подозреваемого в расчленении студентки, доставили в суд.
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