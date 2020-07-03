Народный артист и ветеран Великой Отечественной войны умер на 99-м году жизни.

Скончался актер Александр Петров

Фото: РИА Новости / Сергей Ким

Старейший артист театра Российской армии Александр Петров скончался на 99-м году жизни. Об этом сообщается на сайте учреждения. Заслуженный актер и ветеран умер в Москве после тяжелой и продолжительной болезни.

В прошлом Петров — активный участник Великой Отечественной войны. В 1941 году он записался добровольцем на фронт. В составе полка связи участвовал в Сталинградской битве, в освобождении Одессы, Праги, Вены, Будапешта, дошел с боями до Германии и Югославии, за что награжден орденами и медалями.

Центральный академический театр Российской армии

В театре Армии он прослужил почти 70 лет и сыграл более 50 ролей.

«Человек-легенда, без малого ровесник века, повидавший многое в своей жизни, он выходил на сцену еще в нынешнем, 90-м сезоне и играл в спектакле „Судьба одного дома“, посвященном Великой Победе. Его финальный патриотический монолог не оставлял равнодушных, поднимал зрительный зал и вызывал овации», — отметили в коллективе театра.

Прощание с народным артистом состоится 6 июля 2020 года в 11.00 в Центральном академическом театре Российской армии.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер отец Хабиба Нурмагомедова.

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