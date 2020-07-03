Ефремов отказался признавать вину в пьяном ДТП в центре Москвы
Неожиданное заявление от лица заслуженного артиста РФ сделал его адвокат Эльман Пашаев.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, 5-tv.ru
Устроивший пьяное ДТП со смертельным исходом в центре российской столицы заслуженный артист РФ Михаил Ефремов неожиданно для всех отказался признавать вину. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев в интервью Москва 24.
«Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП, более подробнее ничего пояснять не буду», — сообщил защитник звезды и добавил, что все комментарии преждевременны, так как «данное преступление он не совершал».
В заключение юрист пояснил, что при этом Ефремов не отказывает от компенсации семье, так как в аварии, которая после лобового столкновения привела к смерти Сергея Захарова, участвовал его автомобиль. Правда, как это соотносится с тем, что свидетелями аварии были десятки человек и все видели, что за рулем находился именно актер, он не пояснил.
«Михаил Олегович, когда ранее сказал, что готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина», — резюмировал Пашаев.
К слову, факт того, что Ефремов управлял джипом, доказан и в ходе предварительного следствия и проведенных экспертиз.
Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Актер сел за руль пьяным и не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело, Ефремов находится под домашним арестом.
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