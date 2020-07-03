Мать 10 детей в Новосибирске влезла в кредиты ради Киркорова. Сегодня ей заинтересовались органы опеки
Старшие дочери, которые живут отдельно, хотят взять воспитание сестер и братьев на себя.
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Фото, видео: Анна Тажеева
В Новосибирске органы опеки могут лишить родительских прав женщину, которая живет в квартире с восемью детьми. На этом настаивают две ее старшие дочери, считающие собственную мать «кукушкой».
Одна из девушек рассказала про маму такую историю: когда четыре года назад в город приезжал Филипп Киркоров, она залезла в долги, чтобы попасть на концерт и испечь кумиру торт. При этом состояние двухкомнатной квартиры, да и вообще быт ее детей оставляли, да и до сих пор оставляют желать лучшего.
В комментарии сайту KP.RU женщина попыталась оправдаться: да, на концерте Киркорова была, но ждала его 28 лет. Это первый и единственный концерт в жизни, который она себе позволила. А кредиты брала ради детей.
На сегодня долгов уже почти не осталось, в основном, благодаря президентским выплатам в июне и июле 2020 года. Тем не менее условия, в которых живут дети, оставляют желать лучшего: квартира давно не видела даже косметического ремонта, на потолке висит паутина, а на полу комья грязи.
Как стало известно 5-tv.ru, женщина является собственником только одной комнаты в квартире, и если хозяйка второй вернется, восьмерым детям придется ютиться вместе с матерью в крохотном помещении.
Женщина стоит в очереди на льготное жилье, но пока разрешения квартирного вопроса не предвидится.
Старшие дочери считают, что оставлять детей в таких условиях нельзя.
«На фотографиях видно, что там свинарник, гадюшник», — рассказывает одна из дочерей.
Особенно плохо в ванной комнате: там нет плитки, по сути голые бетонные стены, раковина и ванна. В жилых комнатах дети спят на фанере посреди горшков с цветами, которые мать выращивает на продажу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что москвичка заперла пятерых детей одних в квартире и уехала на дачу.
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