Москвичка заперла пятерых детей одних в квартире и уехала на дачу

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Алиса Старжевская
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Женщина оставила несовершеннолетним детям продуктов только на один день.

Москвичка заперла пятерых детей одних в квартире и уехала на дачу

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Жительница Москвы оставила своих несовершеннолетних детей одних дома, заперев квартиру на ключ, и уехала на дачу на несколько дней.

Как сообщил 5-tv.ru источник в правоохранительных органах, 17 июня 30-летняя Елена П. уехала на дачу в Московской области ремонтировать сгоревший дом. В квартире у нее остались пять малолетних детей от одного года до 12 лет, которых мать заперла на ключ. Еда, оставленная детям, закончилась в первый же день. Спустя три дня, 20 июня, они начали кричать и звать на помощь, и их крики услышала соседка. Женщина не смогла самостоятельно открыть дверь и позвонила в полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вскрыли квартиру и отправили детей в больницу. Полицейские пытались дозвониться до матери, но не смогли. Женщина вернулась домой в тот же вечер, но детей уже не застала.

По предварительной информации, против Елены П. возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию и оставление в опасности. Также женщину планируют лишить родительских прав.

Сообщается, что многодетная семья состоит на учете как неблагополучная. Ранее женщина сама обращалась в органы опеки с просьбой забрать у нее дочку, которая, по ее мнению, плохо себя ведет.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти при невыясненных обстоятельствах годовалого малыша в Новороссийске.

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