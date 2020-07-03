Чиновников обяжут говорить по-русски

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Такое поручение Минтруду дал ранее президент России Владимир Путин.

Фото, видео: Ведомости/ТАСС / Евгений Разумный, 5-tv.ru

Не исключено, что экзамен в скором времени придется сдавать и тем, кто школу уже давно закончил — например чиновникам! Об этом сообщают «Известия».

В Госдуме считают — госслужащие обязаны соблюдать все нормы литературного русского языка. И при приеме на работу эти знания будут учитывать.

Ранее такое поручение дал правительству Владимир Путин. Соответствующий законопроект уже разрабатывается в Минтруде.

«Законопроектом устанавливается, что при проведении конкурсов по отбору на государственную (муниципальную) службу будет осуществляться оценка соответствия профессионального уровня кандидата квалификационным требованиям для замещения должностей государственной и муниципальной службы, в числе которых появятся требования к знанию государственного языка РФ», — пояснили в пресс-службе ведомства.

До 15 сентября проект внесут на рассмотрение парламента.

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