Чиновников обяжут говорить по-русски

Не исключено, что экзамен в скором времени придется сдавать и тем, кто школу уже давно закончил — например чиновникам! Об этом сообщают «Известия».

В Госдуме считают — госслужащие обязаны соблюдать все нормы литературного русского языка. И при приеме на работу эти знания будут учитывать.

Ранее такое поручение дал правительству Владимир Путин. Соответствующий законопроект уже разрабатывается в Минтруде.

«Законопроектом устанавливается, что при проведении конкурсов по отбору на государственную (муниципальную) службу будет осуществляться оценка соответствия профессионального уровня кандидата квалификационным требованиям для замещения должностей государственной и муниципальной службы, в числе которых появятся требования к знанию государственного языка РФ», — пояснили в пресс-службе ведомства.

До 15 сентября проект внесут на рассмотрение парламента.