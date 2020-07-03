Чиновников обяжут говорить по-русски
Такое поручение Минтруду дал ранее президент России Владимир Путин.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Ведомости/ТАСС / Евгений Разумный, 5-tv.ru
Не исключено, что экзамен в скором времени придется сдавать и тем, кто школу уже давно закончил — например чиновникам! Об этом сообщают «Известия».
В Госдуме считают — госслужащие обязаны соблюдать все нормы литературного русского языка. И при приеме на работу эти знания будут учитывать.
Ранее такое поручение дал правительству Владимир Путин. Соответствующий законопроект уже разрабатывается в Минтруде.
«Законопроектом устанавливается, что при проведении конкурсов по отбору на государственную (муниципальную) службу будет осуществляться оценка соответствия профессионального уровня кандидата квалификационным требованиям для замещения должностей государственной и муниципальной службы, в числе которых появятся требования к знанию государственного языка РФ», — пояснили в пресс-службе ведомства.
До 15 сентября проект внесут на рассмотрение парламента.
Читайте также
56%
-0.02 79.22
-0.30
Нашли ошибку?