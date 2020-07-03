Пятеро террористов задержаны в Карачаево-Черкессии

В Карачаево-Черкесии задержаны пятеро террористов. Мужчины — активные участники запрещенного в России экстремистского движения «Такфиритов». Они вербовали сторонников и вели пропаганду радикальной идеологии в республике.

В их квартирах и на местах конспиративных сборов обнаружены десятки экземпляров псевдорелигиозной литературы, записали лекций экстремистских проповедников, а также оружие — огнестрельное и холодное. Возбуждено уголовное дело, задержанные уже дают признательные показания.