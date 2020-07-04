🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Для вас день уготовил романтическое приключение. Не бойтесь своего огня страсти, вы знаете, что он всегда горит в вашей груди, но вы редко даете ему волю. Сегодня самое время снять оковы со своего желания и пуститься во все тяжкие. Не бойтесь, дурных последствий у этой авантюры не будет, но кто знает, может это любовь всей вашей жизни?

Вы близки к исполнению своей заветной мечты. Вот-вот вам Судьба даст шанс, но сможете ли вы им воспользоваться? Если вы уверены в том, что четко сформулировали желание, отриньте страх и шагайте вперед. Силы Вселенной на вашей стороне, Близнецы, главное — будьте храбрее.

Вы были в центре внимания, но устали от всеобщего шума и галдежа. Постоянное присутствие других людей опустошило вас, и сил не осталось на те дела, которые важны для вас по-настоящему. Побудьте наедине с собой, уделите время тому, что помогает вам расслабиться и успокоить нервы. Примите ароматическую ванну или полежите денек на солнечном пляже. Силы вернутся к вам.

Учитывая, что лето отметилось чередой затмений, немудрено, что вы находитесь под влиянием вечного хаоса. Вы завязли по уши в работе, но что бы вы ни делали, ее не убавляется. Вам следует научиться делегировать полномочий. Поищите сотрудника, которому вы сможете доверять. Возможно, он рядом, но вы не обращали на него раньше внимание. Освободившись от части трудовых хлопот, вы почувствуете облегчение и в других сферах жизни.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 июля, растущая Луна в знаке Льва сулит некоторым знакам скорое исполнение желаний. В целом планеты располагают к уединению и отдыху.

♌ Лев

Вы уже не первую неделю четко следуете составленному плану. Все по расписанию, ни минуты покоя. Вспомните, что этот план составили вы сами, и вы вольны поменять его детали. Не гонитесь за быстрым успехом, давайте себе передышку. Мелкие неудачи не означают, что вы дурной стратег, просто нужно уметь справляться с проигрышем и идти дальше с высоко поднятой головой.

Космический совет: не гонитесь за быстрым успехом.

♍ Дева

Проблема в том, что вы сами убедились в том, что вы недостойны радости, любви, счастья и изобилия. Поэтому, если вы чувствуете, что что-то, чего вы желаете, скрыто от вас, изучите ваши убеждения. Возможно, у вас в голове стоят установки, которые вам мешают достичь желаемого. Вселенная не таит от вас вашу судьбу, ей нужно лишь показать, что вы готовы.

Космический совет: изучите ваши психологические установки.

♎ Весы

Вы долго уделяли время окружающим, делая все, чтобы им было хорошо. Пора позаботиться о себе. Разрешите себе отдохнуть от внешнего мира и уйти в тот, который находится внутри — в вашу безопасную зону, где вы можете снять маску и быть собой. Молчание в этот день принесет вам большую пользу.

Космический совет: отдохните от окружения и помолчите.

♏ Скорпион

Все мы иногда любим побыть в роли жертвы. Это удобно, нас жалеют, нас утешают. Но вы сильная личность, и такое амплуа вам не к лицу. Посмотрите на себя со стороны: вы — ведущий или ведомый в картине вашей жизни? Проявите свои лидерские качества и возьмите бразды правления в свои руки. Представьте себе, чего бы вы хотели достичь в течение следующих шести месяцев, и найдите в себе смелость сделать первый шаг.

Космический совет: станьте режиссером своей жизни.

♐ Стрелец

Сомнения и беспокойство еще никому не помогало достичь цели быстрее и эффективнее. Выдохните, зарядите себя позитивной энергией. Возможно, успех в предприятии, которое вы затеяли, придет не сразу, но он будет совершенно точно. Верьте в себя, свои силы и следуйте за своей путеводной звездой.

Космический совет: зарядитесь позитивной энергией.

♑ Козерог

Вы можете сегодня оказаться на распутье. Но нет неправильных поворотов, Козерог. Выберите путь, который чувствуете сердцем. Не забывайте о важности общения с близкими. Может, самое время попросить о совете друга?

Космический совет: доверьтесь сердцу и друзьям.

♒ Водолей

Вы скатываетесь до обвинений в своих неудачах окружающих. Помните о том, что это просто защитная реакция. Уделите внимание тому, в какие формулировки вы облекаете свои слова. Они могут ранить близкого вам человека. Будьте осторожнее, прислушайтесь к тому, что вам говорит разум.

Космический совет: выбирайте слова мудро.

♊ Рыбы

Легко позволить панике и беспокойству добраться до вас. Будьте сильнее, вспомните о своих преимуществах. Сядьте и запишите их на листок бумаги. Перечтите и вы увидите, что у такой личности как вы не может быть страха по такому ничтожному поводу, как сейчас.

Космический совет: напомните себе о своих сильных качествах.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля.