Микроавтобус перевернулся в Якутии при съезде на берег Лены

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Карина Бернтгольц
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В результате происшествия шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

Микроавтобус перевернулся в Якутии при съезде на берег Лены

Фото: www.globallookpress.com

Микроавтобус опрокинулся в Хангаласском районе Якутии при съезде к берегу реки Лена. Как сообщили представители УГИБДД ГУ МВД по Республике Саха (Якутия), в результате аварии различные травмы получили шесть человек. Четверо из них, в том числе водитель, госпитализированы в местные больницы, двое - на амбулаторном лечении. Также еще двое пассажиров, находившихся в салоне транспортного средства в момент ЧП, не пострадали.

Сам водитель объяснил случившееся ДТП тем, что у него при спуске на берег реки отказали тормоза автомашины, вследствие чего УАЗ перевернулся. Сотрудники автоинспекции разбираются в обстоятельствах случившегося.

 Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рейсовый автобус с пассажирами перевернулся на автомобильной трассе Чехов — Кресты. По предварительным данным, в салоне транспортного средства находилось 15 человек, когда машина столкнулась с такси.

 

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