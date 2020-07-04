«А вы реально умеете?»: Горбань в купальнике показала свое экстремальное хобби

Актриса и певица Мария Горбань побаловала поклонников соблазнительным фото с морского берега. Девушка позировала в закрытом, но очень сексуальном купальнике на фоне моря и синего неба, по которому бежали безмятежные облака. Снимок она выложила в Instagtam.

«Скоро», — анонсировала Горбань.

Instagram @gorban_masha

Поклонники обратили внимание не только на внешность артистки, но и на антураж, в котором был сделан кадр. Актриса замерла в ожидании вспышки фотографа, присев на доску для серфинга. Многие фанаты были удивлены, узнав о таком экстремальном хобби Горбань.

«Самая сексуальная доска на доске»;

«А вы реально умеете на серфинге плавать?»

«А на волне где?» — требовали большего фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мария Горбань удивила поклонников экстравагантным и бунтарским образов в новом клипе. Некоторые подписчики даже не сразу смогли ее узнать.