«А вы реально умеете?»: Горбань в купальнике показала свое экстремальное хобби
Актриса из сериала «Кухня» удивила фанатов выбором необычного для такой хрупкой девушки вида отдыха.
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Фото, видео: Instagram @gorban_masha
Актриса и певица Мария Горбань побаловала поклонников соблазнительным фото с морского берега. Девушка позировала в закрытом, но очень сексуальном купальнике на фоне моря и синего неба, по которому бежали безмятежные облака. Снимок она выложила в Instagtam.
«Скоро», — анонсировала Горбань.
Поклонники обратили внимание не только на внешность артистки, но и на антураж, в котором был сделан кадр. Актриса замерла в ожидании вспышки фотографа, присев на доску для серфинга. Многие фанаты были удивлены, узнав о таком экстремальном хобби Горбань.
«Самая сексуальная доска на доске»;
«А вы реально умеете на серфинге плавать?»
«А на волне где?» — требовали большего фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мария Горбань удивила поклонников экстравагантным и бунтарским образов в новом клипе. Некоторые подписчики даже не сразу смогли ее узнать.
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