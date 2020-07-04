Эксперт рассказал о токсичности препарата от короновируса, одобренного ВОЗ
Профессор вирусологии не согласен с предложением зарубежных коллег лечить ковид лекарством «Ремдесивир».
Фото: www.globallookpress.com © Christian Ohde via www.imago-ima
Препарат «Ремдесивир», одобренный специалистами Всемирной организации здравоохранения, негативно влияет на организм человека, рассказал URA.RU ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. По его словам, лекарство может оказать токсичное влияние на организм пациента.
Ранее сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что из всех противовирусных препаратов только «Ремдесивир» показывает хорошие результаты при лечении коронавируса.
Данный препарат зарегистрировали 1 мая в США. «Ремдесивир» разрабатывали для борьбы с лихорадкой Эбола, однако эффективность лекарства так и не удалось доказать. Профессор Чепурнов подчеркнул, что нужно найти средство, которое будет уничтожать вирус, но не оказывать негативного воздействия на клетки организма.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о препаратах для лечения коронавируса, одобренных Минздравом.
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