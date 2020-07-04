Эксперт рассказал о токсичности препарата от короновируса, одобренного ВОЗ

Препарат «Ремдесивир», одобренный специалистами Всемирной организации здравоохранения, негативно влияет на организм человека, рассказал URA.RU ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. По его словам, лекарство может оказать токсичное влияние на организм пациента.

«Сложность противовирусной борьбы в том, что вирус забирается внутрь клетки, поэтому почти все препараты, которые эффективны, оказываются токсичными для клеток, а значит, и для организма», — рассказал Александр Чепурнов.

Ранее сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что из всех противовирусных препаратов только «Ремдесивир» показывает хорошие результаты при лечении коронавируса.

«На данный момент, кроме „Ремдесивира“, который показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности, нет других обнадеживающих противовирусных лекарств», — рассказала Сумия Сваминат.

Данный препарат зарегистрировали 1 мая в США. «Ремдесивир» разрабатывали для борьбы с лихорадкой Эбола, однако эффективность лекарства так и не удалось доказать. Профессор Чепурнов подчеркнул, что нужно найти средство, которое будет уничтожать вирус, но не оказывать негативного воздействия на клетки организма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о препаратах для лечения коронавируса, одобренных Минздравом.