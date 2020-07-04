Недолго вдовствовала: Блогера Екатерину Диденко заметили с новым мужчиной

|
Ирина Дряхлова
126

Печально-известный блогер Екатерина Диденко, чей муж погиб во время вечеринки с сухим льдом, отдохнула в санатории с новым мужчиной.

Фото, видео: Instagram @didenko.katerina

Блогер-провизор Екатерина Диденко была замечена с новым мужчиной во время отдыха в санатории в Подмосковье, сообщил StarHit. Как оказалось, мужчиной, с которым она отдыхала вместе со своими детьми, отказался 22-летний актер Владислав Черных. Судя по всему, Диденко недолго вдовствовала и уже смирилась с гибелью мужа Валентина. Она даже познакомила свою новую пассию с детьми.

Фотография Владислава Черных из его личной странички в InstagramФотография Владислава Черных из его личной странички в Instagram. Instagram @actor_vch

Слухи о том, что Екатерина Диденко уже нашла себе нового мужчину появились несколько месяцев назад. Сначала подписчики блогерши полагали, что она встречается с неким молодым человеком по имени Джош, но ошиблись. Сама Диденко связь никак не комментирует и даже скрывает ее от своей аудитории. Но с удовольствием делится подробностями о своих каникулах в оздоровительном комплексе: она побывала в «самой большой сауне» в России. Это может говорить о том, что с трагедией Екатерина уже справилась и посещение банных комплексов не стало для нее фобией.

Екатерина Диденко опубликовала фото во время отдыха с детьми в санаторииЕкатерина Диденко опубликовала фото во время отдыха с детьми в санатории. Фото: Instagram @didenko.katerina

В конце февраля 2020-го блогеру Диденко исполнилось 29 лет. Свой день рождения она решила отметить в сауне в компании друзей. Ее муж Валентин Диденко хотел устроить сюрприз и принес в банный комплекс 25 килограмм сухого льда. Вероятно, чтобы сделать эффектные фото и видео для Instagram-странички набирающей популярность супруги, он раздал всем гостям медицинскую одежду и вывалил лед в бассейн. Двое человек вместе с Валентином нырнули в воду и задохнулись из-за опасной химической реакции. По факту происшествия возбудили уголовное дело. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Екатерина Диденко похвасталась результатами пластической операции по коррекции груди. 

Читайте также

+20° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
70.50
-0.02 79.22
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:25
Собчак о «невиновности» Ефремова: «Его адвокат давно вызывает вопросы»
15:11
«Артист и, главное, человечище»: Друзья и близкие о Викторе Проскурине
14:55
«Как похорошела!» — певица Максим впервые появилась на публике после страшного ДТП
14:39
Ирина Роднина заявила, что смерть отца Хабиба Нурмагомедова — урок для многих
14:25
Недолго вдовствовала: Блогера Екатерину Диденко заметили с новым мужчиной
14:11
«Действительно может»: Каковы шансы Ефремова доказать припадок во время ДТП

Сейчас читают

«Действительно может»: Каковы шансы Ефремова доказать припадок во время ДТП
Стал известен способ, как Ефремов может избежать наказания за участие в смертельном ДТП
У дома Абдулманапа Нурмагомедова собрались десятки людей, чтобы проститься с ним

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок