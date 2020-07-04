Недолго вдовствовала: Блогера Екатерину Диденко заметили с новым мужчиной

Блогер-провизор Екатерина Диденко была замечена с новым мужчиной во время отдыха в санатории в Подмосковье, сообщил StarHit. Как оказалось, мужчиной, с которым она отдыхала вместе со своими детьми, отказался 22-летний актер Владислав Черных. Судя по всему, Диденко недолго вдовствовала и уже смирилась с гибелью мужа Валентина. Она даже познакомила свою новую пассию с детьми.

Фотография Владислава Черных из его личной странички в Instagram. Instagram @actor_vch

Слухи о том, что Екатерина Диденко уже нашла себе нового мужчину появились несколько месяцев назад. Сначала подписчики блогерши полагали, что она встречается с неким молодым человеком по имени Джош, но ошиблись. Сама Диденко связь никак не комментирует и даже скрывает ее от своей аудитории. Но с удовольствием делится подробностями о своих каникулах в оздоровительном комплексе: она побывала в «самой большой сауне» в России. Это может говорить о том, что с трагедией Екатерина уже справилась и посещение банных комплексов не стало для нее фобией.

Екатерина Диденко опубликовала фото во время отдыха с детьми в санатории. Фото: Instagram @didenko.katerina

В конце февраля 2020-го блогеру Диденко исполнилось 29 лет. Свой день рождения она решила отметить в сауне в компании друзей. Ее муж Валентин Диденко хотел устроить сюрприз и принес в банный комплекс 25 килограмм сухого льда. Вероятно, чтобы сделать эффектные фото и видео для Instagram-странички набирающей популярность супруги, он раздал всем гостям медицинскую одежду и вывалил лед в бассейн. Двое человек вместе с Валентином нырнули в воду и задохнулись из-за опасной химической реакции. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Екатерина Диденко похвасталась результатами пластической операции по коррекции груди.