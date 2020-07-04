«Как похорошела!» — певица Максим впервые появилась на публике после страшного ДТП
Продюсер артистки Маргарита Соколова опубликовала в сети ее свежие снимки.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев, Instagram @sokllovamargarita
Чуть более года прошло с того момента, как звезда поп-сцены певица Максим попала в жуткое ДТП. Затаив дыхание, родные, друзья, коллеги и поклонники артистки ждали вердикта врачей, остерегаясь самого худшего.
К счастью, медикам удалось восстановить здоровье Максим и подарить надежду на скорое возвращение на большую сцену. Перенеся серьезный курс реабилитации, сегодня она делает все возможное, чтобы вернуться к прежнему ритму жизни. В частности, уже возобновила тренировки по большому теннису.
Свежими снимками заметно похорошевшей артистки поделилась ее продюсер Маргарита Соколова, опубликовав их в личном Instagram-аккаунте.
«Такая лапушка! Будь здорова и счастлива, Мариша!»
«Наша Мариночка вернулась! Какое счастье!»
«Господи, дай этой девочке здоровья крепкого на долгие годы!»
«Как похорошела! Отпуск идет на пользу!» — писали под фото восторженные фанаты певицы.
Безусловно, многие поклонники также задавались вопросом, когда именно Максим приступит к написанию нового материала и вновь порадует публику живыми концертами. К сожалению, ответа на него продюсер звезды не дала.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как сегодня чувствует себя певица Максим, спустя год после жуткой аварии.
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