Портрет страны: в Петербурге открылась уникальная фотовыставка
В выставочном зале зрителям представили фотографии легендарного фотоагентства «Магнум».
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Фото, видео: Центральный выставочный зал «Манеж», 5-tv.ru
В Петербурге открылась уникальная выставка, посвященная работам фотографов легендарного фотоагентства «Магнум». На ней представлены фотографии с 1947-го по 2020 год.
Необыкновенный портрет страны через объектив фотожурналистов изучил Егор Ильченко.
«На этом снимке изображен Роберт Капа и Джон Стейнбек».
«А Капа где?»
«Вот, как раз с фотоаппаратом».
Серые стены, красный пол и сотни фотографий. Минимализм в оформлении и бесконечность смысла в каждом снимке. Выставочный зал «Манеж» украшают работы легендарного фотоагентства «Магнум». Семьдесят три года через объективы мастеров мирового уровня — от сооснователя агентства Роберта Капы до нашего современника Георгия Пинхасова — объединены главными правилами фотожурналистики.
«Первое — это отсутствие любой режиссуры в снимке. Фотографам категорически запрещалось вмешиваться в кадр, пытаясь создать какую-то постановку. И второе — это отсутствие кадрирования изображения. Нельзя после сделанного снимка менять его композицию», — говорит директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара.
Два этажа выставки — путешествие сквозь года. Послевоенные 40-е плавно переходят в уже цветную эпоху фотографии. Двести шестьдесят пять снимков, и каждый — со своими эмоциями. В некоторые из них придется всматриваться пристальнее.
Организаторы выставки отмечают — представленных работ оказалось настолько много, что некоторые из них пришлось в прямом смысле уменьшать. Например, композицию, посвященную открытию в Советском Союзе первого иностранного завода по производству газированных напитков. Эдакий взгляд на историю через увеличительное стекло.
«Это собственно то, каким мы видим 2020 год в России глазами фотографа «Магнум» (о фотографии врачей)
Из века XX-го зритель перемещается в третье тысячелетие. В том числе и в «коронавирусный» 2020-й. Работы Нанны Хайтман, посвященные борьбе российских медиков с пандемией, включили в выставку в последний момент. Когда еще до конца никто и не понимал, доедут ли вообще фотографии 39-ти мастеров фотожурналистики до Северной столицы.
«Удалось все-таки привезти все работы сюда буквально за несколько дней до того, как были закрыты границы между Россией и Францией. Они ехали автотранспортом… Застройка экспозиции шла чуть дольше, чем планировалось. Это связано с тем, что доступ рабочих был количественно ограничен», — рассказывает советник директора ЦВЗ «Манеж» по международному сотрудничеству Анна Кирикова.
Разработчики архитектурного решения выставки подчеркивают — особых сложностей при создании пространства для фоторабот не было. Все они идеально подобраны для того, чтобы отправиться в путешествие по родине через призму фотоаппарата.
«Меня поразило то, что даже быстрое перелистывание этих фотографий на электронном носителе создавало у меня полное ощущение просмотра документального кино про жизнь страны практически за сто лет. Это удивительное, на самом деле, чувство», — делится впечатлениями архитектор Агния Стерлигова.
Несмотря на то, что пандемия внесла свои коррективы в открытие фотовыставки, организаторы не сомневаются в ее успехе. И пускай живых проводников в этом случае заменяет аудиогид. Все-таки главное мире фотожурналистике — зрительный контакт.
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