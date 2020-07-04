Все не так плохо? Что известно о состоянии госпитализированного Геннадия Хазанова

Состояние народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова, госпитализированного накануне с угрозой развития инфаркта миокарда, стабилизировалось. Об этом в интервью InfoReactor заявил его друг и коллега, юморист Владимир Винокур.

Как отметил собеседник СМИ, Хазанов действительно поступил в одну из московских больниц с жалобами на сильные боли в сердце. Однако вскоре медикам удалось купировать приступ и не допустить возможных осложнений. По словам Винокура, в настоящее время «причин для беспокойства о здоровье артиста нет».

«Были боли в сердце, но все оказалось не так серьезно, как кто-то думал. Сейчас он готовится ехать домой», — констатировал юморист.

О госпитализации народного артиста, руководителя московского Театра эстрады Геннадия Хазанова стало известно вечером, 3 июля. Как удалось выяснить 5-tv.ru, предварительным диагнозом являлась нестабильная стенокардия (наиболее тяжелый период обострения ишемической болезни сердца, предынфарктное состояние — Прим.ред).

Отмечалось, что за последние сутки бригада скорой помощи приезжала на вызов к Хазанову дважды. Однако утром 3 июля 74-летний артист отказался от госпитализации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве состоялась церемония прощания с заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным.