ТОП-5 мужских имен, которые отталкивают женщин

Иногда мужчины не понимают, почему женщины резко перестают общение или стесняются знакомить их со своими друзьям. Женскую логику понять сложно, но обладателям этих имен стоит смириться, что иногда они являются причиной нежелания продолжать общение со стороны противоположного пола. Какие имена мужские имена отталкивают женщин, рассказывает 5-tv.ru.

Валентин

Когда женщины слышат имя Валентин, а особенно его уменьшительно-ласкательную форму Валя, им кажется, что оно вообще не подходит мужчинам. Им автоматически приходит на ум, что обладатели этого имени слишком чувствительные и немужественные.

Доля правды в этом суждении есть: Валентины на самом деле ранимы. Но если рядом с таким мужчиной появляется женщина, то они становятся крайне выносливыми и стойкими. Они способны сделать свою избранницу счастливой и провести с ней всю жизнь.

Анатолий

Анатолий достаточно красивое и благородное имя, но увы, старомодное. А его короткая форма Толик, кажется женщинам нелепой. Также сложился стереотип, что Анатолии — тихие и нерешительные.

Мужчины с таким именем спокойные река и порой, отдают право принимать решение женщинам. Анатолии не любят громкие компании и предпочитают проводить время дома. Конечно, есть исключения, ведь все люди разные.

Геннадий

Психологи установили, что двойное сочетание буквы «н» в мужском имени ассоциируется у женщин с отрицанием и по этой причине отталкивают от себя. Геннадии очень уперты и настойчивые личности. Очень часто это качество бывает не к месту.

Если вашего мужчину зовут Гена, это указывает на стойкость вашего характера. Вы крайне выносливы.

Василий

Василий наоборот, является полной противоположностью Анатолия. Василии ассоциируются с образом деревенского простака, гуляки и весельчака. В жизни Васи экстраверты и имеют огромное количество знакомых и друзей, но в личной жизни у них не все так гладко.

Из-за открытых и чересчур свободны нравов, женщины не хотят заводить серьезные отношения с Василиями.

Леонид

Для представительниц прекрасного пол Леонид — просто как пять копеек. Также существует стереотип, что у мужчин с этим именем куча дурных привычек. На самом деле, трудности с женщинами у Леонидов возникают из-за их трудного характера, который порой бывает непробиваем.

Странный характер Леонида — главный корень его проблем.

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