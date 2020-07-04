Адвокат следователя Миниахметова назвал возможную причину задержания

Адвокат следователя центрального аппарата СК Руслана Миниахметова рассказал детали задержания своего клиента и неожиданное его освобождение по делу о подозрении в получении взятки в особо крупном размере.

Константин Трапаидзе пояснил, что коллеги пришли с постановлением к Миниахметову в 9.15 утра. После этого он был доставлен на допрос к одному из опытнейших следователей страны.

«Было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела и привлечении его в качестве обвиняемого. Генеральная прокуратура отменила его как незаконное и необоснованное. Судя по всему. Я его не видел, нам его не показали. Но наш следователь Горячев Павел Владимирович, высококвалифицированный, один из высочайших специалистов долго и упорно допрашивал Миниахметова. Задавал большое количество вопросов и мы выбрали такую линию защиты <…> давать развернутые показания по каждому вопросу», — пояснил Трапаидзе.

Также он подтвердил, что обвинение было основано на показаниях дважды судимого за мошенничества «решальщика из Анапы».

В итоге после многочасового допроса Горячев вручил Миниахметову и его адвокату постановление о не направлении подозреваемого следователя «в ИВС в связи с отсутствием правовых оснований», добавив, что постановление о возбуждении уголовного дела было отменено прокуратурой. Адвокат добавил, что его подзащитный был удивлен множеству представленных ему фактов.

«В его производстве находится большое количество резонансных дел. Чтобы расследование и какие-то сроки не пострадали, ему пришлось передать коллегам. Технически может был какой-то такой мотив — отстранение его от ведения каких-то дел. Технически дела у него забрали», — предположил защитник, подчеркнув, что механизм передачи через возбуждение уголовного дела не сработал.

Удостоверение после проведения всех следственных действий Миниахметову было возвращено.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Руслан Миниахметов был задержан утром в пятницу по подозрению в получении взятки. Через несколько часов Генеральная прокуратура его отменила. Сегодня утром следствие обжаловало это решение. Дальнейшей информации пока не поступало.

Известно, что Миниахметов вел дело «Кировлеса», а также уголовные дела в отношении экс-начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова и бывшего руководителя ГСУ СК Дмитрия Довгия.