В Челябинске владельца лавки подозревают в убийстве покупателя из-за долга — видео
Конфликт, по имеющимся данным, начался из-за супруги погибшего, которая задолжала магазину.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Как умные счетчики и товары с QR-кодом облегчат жизнь россиян с 1 июля?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир, 5-tv.ru
Челябинские следователи расследуют трагедию, разыгравшуюся в одном из местных магазинов. Один из посетителей вступил в конфликт с владельцем торговой точки и это закончилось для него смертью. Известно, что оппонент погибшего раньше занимался боксом.
Как рассказывает супруга покойного, ее муж зашел за сигаретами, а она осталась ждать на улице. Через некоторое время она увидела, как мужчина вылетает из дверей, пытаясь зацепиться за перила, и падает, а следом за ним выскакивает владелец магазина. Женщина испугалась и побежала вызывать полицию, а когда вернулась, ее супруг был уже без сознания, а хозяин торговой точки пытался привести его в чувство. Приехавшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть потерпевшего. Женщина уверена, что ее мужа убили, и требует, чтобы виновного наказали.
В свою очередь в магазине рассказали, что спор произошел из-за долга. Месяц назад женщина взяла продукты в долг на 2000 тысячи рублей, но отдавать не торопилась, возвращала частями. По словам супруги хозяина лавки, в тот роковой день, погибший потребовал, чтобы его супруге без его ведома не предъявляли никаких претензий ни за какие долги. А потом мужчина сам упал, когда его вытолкали из магазина.
«И на видео это есть, что здесь как таковой потасовки-то не было. Никто не дрался, ни крови не было, ничего не было», - заявила женщина.
Чья версия происшествия правдива, сейчас разбираются следователи. Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый в данный момент находится под подпиской о невыезде.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известного казахстанского боксера Аслана Муканова задержали по подозрению в убийстве родственника.
Читайте также
68%
-0.02 79.22
-0.30
Нашли ошибку?