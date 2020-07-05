В Челябинске владельца лавки подозревают в убийстве покупателя из-за долга — видео

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Светлана Александрова
Эксклюзив 13

Конфликт, по имеющимся данным, начался из-за супруги погибшего, которая задолжала магазину.

Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир, 5-tv.ru

Челябинские следователи расследуют трагедию, разыгравшуюся в одном из местных магазинов. Один из посетителей вступил в конфликт с владельцем торговой точки и это закончилось для него смертью. Известно, что оппонент погибшего раньше занимался боксом.

Как рассказывает супруга покойного, ее муж зашел за сигаретами, а она осталась ждать на улице. Через некоторое время она увидела, как мужчина вылетает из дверей, пытаясь зацепиться за перила, и падает, а следом за ним выскакивает владелец магазина. Женщина испугалась и побежала вызывать полицию, а когда вернулась, ее супруг был уже без сознания, а хозяин торговой точки пытался привести его в чувство. Приехавшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть потерпевшего. Женщина уверена, что ее мужа убили, и требует, чтобы виновного наказали.

В свою очередь в магазине рассказали, что спор произошел из-за долга. Месяц назад женщина взяла продукты в долг на 2000 тысячи рублей, но отдавать не торопилась, возвращала частями. По словам супруги хозяина лавки, в тот роковой день, погибший потребовал, чтобы его супруге без его ведома не предъявляли никаких претензий ни за какие долги. А потом мужчина сам упал, когда его вытолкали из магазина.  

«И на видео это есть, что здесь как таковой потасовки-то не было. Никто не дрался, ни крови не было, ничего не было», - заявила женщина.   

Чья версия происшествия правдива, сейчас разбираются следователи. Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».  Подозреваемый в данный момент находится под подпиской о невыезде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известного казахстанского боксера Аслана Муканова задержали по подозрению в убийстве родственника.

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