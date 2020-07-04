«Ребенок останется с папой?»: Харламов показал нежное фото с дочкой
Резидент Comedy Club умилил интернет-пользователей, в то время как его супруга Асмус накануне покорила мужскую половину человечества, снявшись в ванной.
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Фото, видео: Instagram @garikkharlamov, РИА Новости /Рамиль Ситдиков
Пока актриса Кристина Асмус провоцирует мужскую половину на комплименты, выкладывая фото из ванной, резидент Comedy Club Гарик Харламов показывает интернет-пользователям, что проводит время с дочкой. На своей странице в Instagram юморист выложил милое фото, на котором перед зеркалом позирует вместе со своей наследницей. Девочка стоит в той же позе. что и папа: с правой рукой на поясе.
«Фото на обложку в модный журнал, ну, или в газету, или кроссворды», — подписал пост артист.
Подписчики были растроганы таким забавным и в то же время умилительным снимком. Некоторые выразили в комментариях сожаление, что Асмус и Харламова приняли решение развестись, и теперь их любимой малышке предстоит жить только с одним из родителей. Другие почему-то решили, что фотография дочери с отцом, означает. что шестилетняя Настя однозначно останется с Гариком.
«Дочка осталась с папой»;
«Ребенок останется с папой?»
«Сейчас все решат, что Настя остается с папой»;
«Гарик похудел сильно. Из-за развода?» — писали юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обнаженная Кристина Асмус «вышла на охоту за новым женихом».
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