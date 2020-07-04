«Ребенок останется с папой?»: Харламов показал нежное фото с дочкой

Пока актриса Кристина Асмус провоцирует мужскую половину на комплименты, выкладывая фото из ванной, резидент Comedy Club Гарик Харламов показывает интернет-пользователям, что проводит время с дочкой. На своей странице в Instagram юморист выложил милое фото, на котором перед зеркалом позирует вместе со своей наследницей. Девочка стоит в той же позе. что и папа: с правой рукой на поясе.

«Фото на обложку в модный журнал, ну, или в газету, или кроссворды», — подписал пост артист.

Подписчики были растроганы таким забавным и в то же время умилительным снимком. Некоторые выразили в комментариях сожаление, что Асмус и Харламова приняли решение развестись, и теперь их любимой малышке предстоит жить только с одним из родителей. Другие почему-то решили, что фотография дочери с отцом, означает. что шестилетняя Настя однозначно останется с Гариком.

Instagram @garikkharlamov

«Дочка осталась с папой»;

«Ребенок останется с папой?»

«Сейчас все решат, что Настя остается с папой»;

«Гарик похудел сильно. Из-за развода?» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обнаженная Кристина Асмус «вышла на охоту за новым женихом».