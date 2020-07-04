Фото: обнаженная Кристина Асмус «вышла на охоту за новым женихом»

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Виктория Андреева
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Звезда поделилась пикантными фото из ванны и вновь спровоцировала скандал.

Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Несмотря на сложную ситуацию с разводом, слухи об изменах и прочие нападки хейтеров скандально известная актриса Кристина Асмус продолжает подогревать интерес к собственной персоне.

Так, несколько часов назад звезда опубликовала в Instagram нескромные фото прямо из ванной. В центре композиции — обнаженная актриса, ловко прикрывающая пикантные подробности тела длинными волосами и хрупкими коленками.

«Это был единственный раз в моей жизни, когда я фотографировала себя голой на телефон», — заинтриговала пользователей Асмус.

И тут же пояснила: столь интимные кадры она сделала еще перед съемками фильма «Текст». По задумке, фото должны были «наполнить» смартфон ее «возлюбленного», создавая иллюзию реальности переживаний актеров.

«Так что это не я, это Нина!!!» — игриво заметила Кристина.

Instagram @asmuskristina

Судя по десяткам тысяч просмотров, Асмус удалось словить очередную долю хайпа. В комментариях к посту фолловеры звезды иронизировали, отмечая, что таким образом «новоиспеченная разведенка» пытается привлечь «очередного самца».

«Когда вышла на охоту за новым женихом!»

«М-да… не зря Харламов от нее ушел. Уж слишком раскрепощенная…»

«Кристина, развод лучше переживать молча. К чему эти откровенные фото?!»

«Мега-сексуальная. Но, кажется, ты перебарщиваешь…» — обращались к актрисе поклонники.

Впрочем, сама актриса более никак не реагировала на нелестные замечания.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Гарик Харламов переживает развод с Кристиной Асмус.

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