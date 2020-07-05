Видео: Волочкова продемонстрировала 10 шпагатов за 30 секунд
Балерина выложила в сеть видео, на котором тренируется в фитнес-зале.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Анастасия Волочкова после скандального паломничества в монастырь закрытого из-за коронавируса села Дивеево активно демонстрирует признаки здорового образа жизни. На своей странице в Instagram балерина выложила видео из спортзала, на котором за 30 секунд делает 10 шпагатов в положении лежа.
«После репетиции я всегда люблю поддержать форму в фитнес зале», — подписала ролик Волочкова.
Безусловно, спортивные успехи светской львицы произвели на фанатов сильное впечатление, а идеальная растяжка артистки даже кого-то заставила позавидовать.
Ранее 5-tv.ru писал, что дело об административном правонарушении Анастасии Волочковой во время посещения ею Нижегородской области передано в московский суд. Балерине грозит штраф за нарушение правил санитарно-эпидемиологического благополучия. Кроме того, артистку могут привлечь за оскорбление представителей власти — она обругала, в том числе и нецензурно, полицейских, составлявших на нее протокол.
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