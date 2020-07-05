«Подумала, что муж»: Лера Кудрявцева показала милое фото со старшим сыном

|
Карина Бернтгольц
28

Некоторые поклонники перепутали 30-летнего Жана с братом и супругом телеведущей.

Фото, видео: Instagram @leratv

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram фотографию со старшим сыном Жаном. Наследнику звезды, рожденному в браке с барабанщиком «Ласкового мая» Сергеем Ленюком, уже 30 лет. Он выглядит как статный, привлекательный мужчина. А поскольку поклонники Кудрявцевой уже давно не видели, как Жан изменился с годами, некоторые приняли его за супруга или брата светской львицы. От ложных предположений пользователей спас только комментарий знаменитости под постом.

«Мать и сын», — написала она.

Подписчики Кудрявцевой принялись восхищаться ее повзрослевшим сыном и вместе с тем отметили, что сама Лера очень молодо выглядит — настолько, что у некоторых создалось впечатление, будто она даже младше Жана.

Instagram @leratv

«Мама, как подружка!»

«Если честно, сначала подумала, что муж!»

«Какой взрослый! Похоже, будто сестра и брат!»

«Он старше вас выглядит. Вы что, в холодильнике живете? Красавица!» — отметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал. что Кудрявцева выложила умилительный ролик со своим внуком и дочкой.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
70.50
-0.02 79.22
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака
2:50
Из-за мощного урагана один человек погиб и четверо пострадали в палаточном лагере под Красноярском
2:45
«Подумала, что муж»: Лера Кудрявцева показала милое фото со старшим сыном
2:20
Россиянина задержали после убийства соотечественника в Австрии
2:09
Евсеев день: Как 5 июля не отпугнуть удачу и следовать знакам свыше?
1:28
Видео: После взрыва на трансформаторе жители района Адыгеи остались без света

Сейчас читают

Евсеев день: Как 5 июля не отпугнуть удачу и следовать знакам свыше?
Гарри Галкин посадил «магическую» лаванду в саду Пугачевой. Процесс снимала Лиза-блогерша
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 июля

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок