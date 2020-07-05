«Подумала, что муж»: Лера Кудрявцева показала милое фото со старшим сыном
Некоторые поклонники перепутали 30-летнего Жана с братом и супругом телеведущей.
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Фото, видео: Instagram @leratv
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram фотографию со старшим сыном Жаном. Наследнику звезды, рожденному в браке с барабанщиком «Ласкового мая» Сергеем Ленюком, уже 30 лет. Он выглядит как статный, привлекательный мужчина. А поскольку поклонники Кудрявцевой уже давно не видели, как Жан изменился с годами, некоторые приняли его за супруга или брата светской львицы. От ложных предположений пользователей спас только комментарий знаменитости под постом.
«Мать и сын», — написала она.
Подписчики Кудрявцевой принялись восхищаться ее повзрослевшим сыном и вместе с тем отметили, что сама Лера очень молодо выглядит — настолько, что у некоторых создалось впечатление, будто она даже младше Жана.
«Мама, как подружка!»
«Если честно, сначала подумала, что муж!»
«Какой взрослый! Похоже, будто сестра и брат!»
«Он старше вас выглядит. Вы что, в холодильнике живете? Красавица!» — отметили юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал. что Кудрявцева выложила умилительный ролик со своим внуком и дочкой.
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