«Одно большое чудо»: Праздник «Алые паруса» поразил жителей разных уголков Земли

Легендарные «Алые паруса», которые в этом году стали кульминацией Всероссийского выпускного школьников и студентов, поставили сразу несколько новых рекордов. В этом мог убедиться каждый, кто 27 июня выбрал трансляцию знаменитого на весь мир праздника, ведь он проходил в особом телевизионном и онлайн форматах.

Из-за понятных коронавирусных ограничений действо перенесли в акваторию Финского залива. Но и в этих современных, футуристических декорациях сказка Александра Грина смотрелась и необычно, и захватывающе. Увидеть это потрясающее шоу можно было в эфире Пятого канала и остальных крупных национальных вещателей. В общей сложности за «Алыми парусами-2020» следили 16 миллионов 571 тысяча 167 человек. Это на шесть с лишним миллионов больше, чем годом ранее.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в подготовку, но не смогла отнять у нас главный всероссийский выпускной. Поздравление Владимира Путина. Российские знаменитости с их яркими воспоминаниями. Звезды на сцене и не только. Смелые музыкальные эксперименты и, конечно, водно-пиротехническое шоу, аналогов которому нет нигде на планете. Ну, и кульминация — шестьдесят тысяч огненных салютных залпов. А на их фоне главный символ праздника — бриг «Россия» с алыми парусами. Всего этого великолепия могло бы и не быть, если бы 15 лет назад по инициативе акционерного банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала праздник не возродили бы.

Как всегда, пять десятков телекамер фиксировали все детали. Телезрители наслаждались яркой картинкой со всевозможных ракурсов. Интерес к празднику из года в год растет и за рубежом. «Алые Паруса-2020» посмотрели в 30 странах мира! От Бразилии до Китая. Особенный интерес к нему проявляют в городах-побратимах Петербурга, а их на секунду — порядка 100. Так в Рио-де-Жанейро, где кого-либо трудно удивить яркими шоу — вспомните знаменитые бразильские карнавалы — люди были в полном восторге. Марина Шевелева живет в Рио. Муж — бразилец. Дочке 6 лет. Россию просто обожают. Все вместе смотрели «Алые паруса», а дочке особенно понравилась героиня взрослой Ассоль.

«Алые паруса — это чудеснейший праздник мне он так нравится. Я считаю, на самом деле чудесным, не только в смысле постановки, но и в смысле символов. Символы я думаю что для каждого, особенно для выпускников школы, это просто чудо, одно большое чудо!» — поделилась впечатлениями Марина Шевелева.

В восторге от парусов и жители Барселоны, российское представление они теперь не забудут. Викторию, маму двух маленьких дочек, которая, кстати, сама профессионально занимается организацией праздников — шоу поразило до глубины души. Трансляцию смотрели вместе с другом семьи Алехандре — каталонским художником.

«Невероятно! Это просто непостижимо, вот сейчас находиться там и смотреть своими глазами», — восклинул Алехандре.

«Да, смотри, как масштабно: и планы, и постановка, и актеры! Это огромная работа. Придумать все это и воплотить. О, как красиво, как эмоционально! Очень красиво, очень красиво. Русские знают толк в шоу», — подчеркнула Виктория Лир.

А это уже Париж. Наталья Никитина живет во французской столице последние восемь лет. Она зритель со стажем и ей есть, с чем сравнивать. «Алые Паруса» вживую видела трижды.

«Алые паруса — это то, что должен увидеть каждый хотя бы раз в жизни. Это действительно какое-то прикосновение к чуду, организаторы — ужасные молодцы. Организаторы — просто нереальные молодцы, что смогли это организовать. Из года в год удивляя всех выпускников, гостей северной столицы. Я ничего красивее не видела ни в одной стране мира», — призналась Наталья Никитина.

А у студентов Антона и Виктории, которые учатся во Флориде в городе с говорящим названием Сент-Питерсберг — теперь появилась мечта — в следующем году уже своими глазами, увидеть петербургское шоу «Алые паруса».

«Однозначно очень интересно, стоит посмотреть. И экспозиция была поставлена очень хорошо, хорошая актерская игра, хорошая постановка и салюты правильно подобраны. И этот корабль „Россия“ так плывет, впечатляет, причем мы были во многих местах, я еще в Германии жил, я много чего видел, но это впечатляет», — поделился студент Антон Сафонов.

В немецком Гамбурге — побратиме Петербурга — вообще был запланирован телемост с «Алыми парусами», но коронавирус спутал планы. Впрочем, это еще больше укрепило многих в мысли в следующий раз лично прикоснуться к атмосфере грандиозного праздника.

«Такой праздник, организованный для молодежи, я вижу впервые и мне особенно приятно, что это делают наши близкие коллеги в Петербурге, в нашем городе побратиме, очень надеюсь, что наша молодежь примет участие в столь грандиозном фестивале «Алые паруса«», — отметил председатель КС российских соотечественников Гамбурга Борис Зильберберг.

Конечно, наши соотечественники за рубежом не только смотрели сами. Они еще и знакомили своих друзей и коллег с яркой петербургской традицией. Это шоу никого не может оставить равнодушным. В таких случаях мы часто вспоминаем о мягкой силе России в действии. Наши балет, опера, литература, кино, спорт… И вот еще одна визитная карточка страны. Это поистине уникальное явление. «Алыми парусами» во всем мире восхищаются. А нам немного завидуют. И это хорошо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел праздник «Алые паруса».