Маршрут построен: Большой наплыв туристов ожидается на российских курортах этим летом

Эфирная новость 45

В настоящий момент загрузка отелей составляет примерно 20-30%, однако предполагается, что вскоре эти показатели стремительно вырастут.

Фото, видео: ТАСС / Смирнов Владимир, 5-tv.ru

Похоже, что на этой неделе в стране полностью стартовал туристический сезон. Более 70  регионов уже принимают туристов. Пока, по данным премьера Михаила Мишустина, загрузка отелей и санаториев - примерно 20-30%. Но в ближайшее время расти она будет лавинообразно.

Туротрасль изголодалась по отдыхающим, а россияне закономерно жаждут отдыха. Летний и осенний сезон обещают быть горячими. К тому же синоптики подбадривают - лето будет рекордно жарким. И это шанс для всех. Для индустрии - доказать россиянам, что отдых на родине ничем не уступает заграничному. А для туристов - заново открыть для себя собственную страну. Благо есть что открывать.

Корреспондент Андрей Захаров, о новых маршрутах, предложениях, и о том, что еще пока мешает русскому туристическому атланту расправить плечи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евросоюз разъяснил критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
70.50
-0.02 79.22
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:45
Инъекция отравы: Как не нарваться на мошенников в сфере косметологии?
6:30
«Правило ежика»: Михалкова поделилась психологическим лайфхаком для тех, кто устает
6:10
Там ковалась Победа: Памятные истории «Городов трудовой доблести»
6:00
Маршрут построен: Большой наплыв туристов ожидается на российских курортах этим летом
5:40
Видео момента задержания россиянина после убийства соотечественника в Австрии
5:30
«Мы богини»: Обнаженная Семенович в ванной дала бьюти-советы подписчицам

Сейчас читают

«Мы богини»: Обнаженная Семенович в ванной дала бьюти-советы подписчицам
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 июля

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок