Маршрут построен: Большой наплыв туристов ожидается на российских курортах этим летом

Похоже, что на этой неделе в стране полностью стартовал туристический сезон. Более 70 регионов уже принимают туристов. Пока, по данным премьера Михаила Мишустина, загрузка отелей и санаториев - примерно 20-30%. Но в ближайшее время расти она будет лавинообразно.

Туротрасль изголодалась по отдыхающим, а россияне закономерно жаждут отдыха. Летний и осенний сезон обещают быть горячими. К тому же синоптики подбадривают - лето будет рекордно жарким. И это шанс для всех. Для индустрии - доказать россиянам, что отдых на родине ничем не уступает заграничному. А для туристов - заново открыть для себя собственную страну. Благо есть что открывать.

Корреспондент Андрей Захаров, о новых маршрутах, предложениях, и о том, что еще пока мешает русскому туристическому атланту расправить плечи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евросоюз разъяснил критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19.