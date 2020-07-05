19 часов без отдыха: Вилле Хаапасало начал торговать хачапури в Финляндии

Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало, так же как и многие другие актеры, временно сидит без работы в театре и кино из-за коронавируса. Как признался российско-финский актер, у него была запланирована масса проектов, которые в одночасье отменились или перенеслись. В такой ситуации сложно не пасть духом, однако Вилле не стал отчаиваться и нашел себе занятие по душе. Актер решил открыть собственную пекарню и продавать финнам изделия грузинской кухни — хачапури.

Как рассказывает KP.RU, бизнес Хаапасало находится в финском селе Пуумала. По признанию актера, имеющего собственный ресторан в Финляндии, он заметил, что его земляки падки на хачапури, поэтому свой выбор он сделал в пользу именно этого блюда.

По его словам, бизнес у него процветает: к пекарне на главной площади каждый день выстраиваются огромные очереди. Цена одной порции — 12 евро, что составляет около 950 рублей. К слову, актер все делает сам: ранним утром печет продукцию, а затем отвозит ее на главную точку и продает. Хаапасало не щадит себя и работает до поздней ночи. Он отметил, что его самый продолжительный рабочий день длился 19,5 часов.

Вилле Хаапасало уже не первый раз за время пандемии пробует себя в деле, далеком от актерской профессии. Недавно он запустил собственную линию продуктов — «Вилькина закуска», в которую входят соусы, пельмени, а также соленые огурчики. Последние пользуются особенной популярностью у финнов, так как в стране в продаже имеются только маринованные огурцы.

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