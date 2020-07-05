Обратившуюся в ислам экс-участницу «Фабрики» мать спасла от «грязного шоу-бизнеса»

Многие выпускники «Фабрики звезд» разбрелись по закоулкам отечественного шоу-бизнеса, однако есть и те, кто принял решение покинуть мир глянца добровольно. Такой путь выбрала бывшая участница группы «Фабрика» Мария Алалыкина. Ее родственники рассказали изданию StarHit.ru, куда пропала с экранов любимица публики, и почему она избегает общения с прессой.

По словам сестры Марии, девушка приняла ислам после первого замужества, после чего решила посвятить себя религии. Вопреки расхожему мнению, решение бывшей звезды было добровольным.

«Да, Маша действительно приняла ислам. Это произошло в период первого замужества. Потом развелась с первым супругом, начала изучать новую для себя религию. Ее никто не заставлял становиться мусульманкой, это было осознанным решением», — рассказала родственница Алалыкиной.

Мать девушки считает ее попытку стать известной ошибкой, от которой ее не удалось уберечь. Только старания родных заставили Марию окончить институт, в противном случае, по мнению ее мамы, ничем хорошим бы эта история не закончилась. Об этом женщина рассказала в эфире одного федерального шоу.

«Она вечно хотела быть в телевизоре, лезла туда. Ее взяли на проект и на всех моих трудах поставили крест. Я в нее вложила столько денег, хотела, чтоб она получила диплом. Я была авторитарная мамаша. Отдачи никакой естественно я не получила. Только благодаря моим усилиям она закончила университет. А так бы ее турнули сразу же, и были бы сиськи-пиписьки и все», — убеждена родительница.

Сейчас Мария уже вышла замуж второй раз. Она счастлива в браке и живет в одном из крупных городов России. Общаться с прессой девушка не желает, все свободное время она посвящает написанию книг и изучению арабских языков.

Ранее 5-tv.ru писал, как на самом деле живет после замужества пропавшая много лет назад из поля зрения поклонников Мария Алалыкина.