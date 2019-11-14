Экс-солистка «Фабрики» действительно приняла ислам и уехала в Дагестан

Экс-звезда «Фабрики звезд» и солистка группы «Фабрика» Мария Алалыкина, о которой уже много лет ходят самые разные, порой невероятные слухи, действительно приняла ислам, переехала с мужем в Дагестан и общается только с близкими друзьями и родственниками. Это подтвердила в интервью интернет-порталу StarHit родственница бывшей певицы Маргарита.

По ее словам, Мария приняла ислам во время первого замужества. А когда через пару лет развелась с супругом, продолжала изучать новую для себя религию.

«Ее никто не заставлял становиться мусульманкой, это было осознанным решением», — подчеркивает Маргарита.

Она также опровергла слух, что Алалыкину насильно увезли в маленький аул. По словам родственницы, 36-летняя Мария живет «в одном из крупных городов России», решение о переезде они приняли вместе с мужем, который у нее «хороший», «любящий» и «заботливый».

«Это был ее выбор в пользу такой жизни, никто ее не принуждал и не заставлял. Они с мужем воспитывают детей, занимаются семейными делами. Со мной и родителями Маша тоже поддерживает общение, но после ее переезда, конечно, мы стали видеться реже», — пояснила Маргарита.

По ее словам, бывшая «фабрикантка» никогда не жалела об утраченной популярности и не мечтает вернуться в шоу-бизнес.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в составе группы «Фабрика» теперь выступает жена комика Дмитрия Хрусталева Мария Гончарук. Она заменила ушедшую из коллектива после рождения ребенка Сашу Савельеву.