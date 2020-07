Квят стал шестым пилотом «Формулы-1», кто не встал на колено в знак протеста

Россиянин Даниил Квят стал шестым пилотом «Формулы 1», кто отказался встать на одно колено в знак протеста против расизма в рамках акции проведенной перед стартом Гран-при Австрии. При этом все 20 пилотов вышли в майках «End racism».

На кадрах видно, что все участники гонки вышли на стартовую решетку. Часть из них преклонила колено, а шестеро остались стоять — пилот команды «Феррари» Шарль Леклер, Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Даниил Квят («Альфа Таури»), Карлос Сайнс («Макларен»), Кими Райкконен («Альфа Ромео») и Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»).

End Racism.



One cause. One commitment.



As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ