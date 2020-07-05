Квят стал шестым пилотом «Формулы-1», кто не встал на колено в знак протеста

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Светлана Шевченко
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Акция прошла перед стартом Гран-при Австрии. При этом все 20 пилотов вышли в майках «End racism».

Квят стал шестым пилотом «Формулы-1», кто не встал на колено в знак протеста

Фото: Zuma\TASS

Россиянин Даниил Квят стал шестым пилотом «Формулы 1», кто отказался встать на одно колено в знак протеста против расизма в рамках акции проведенной перед стартом Гран-при Австрии. При этом все 20 пилотов вышли в майках «End racism».

На кадрах видно, что все участники гонки вышли на стартовую решетку. Часть из них преклонила колено, а шестеро остались стоять — пилот команды «Феррари» Шарль Леклер, Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Даниил Квят («Альфа Таури»), Карлос Сайнс («Макларен»), Кими Райкконен («Альфа Ромео») и Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»).

К слову, все шестеро — европейцы. Большинство из них в своих комментариях объяснили, что они выступают против каких-либо проявлений расизма, но считают, что все участники Гран-при могут выразить поддержку движению Black Lives Matter тем способом, который они сами выберут.

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