Видео: потерявший сознание водитель устроил массовое ДТП в центре Москвы
Неуправляемый автомобиль протаранил шесть автомобилей на проспекте Мира.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Потерявший сознание из-за приступа астмы водитель устроил массовое ДТП в центре Москвы. По информации 5-tv.ru, неуправляемый автомобиль протаранил шесть автомобилей на проспекте Мира.
На кадрах с места происшествия видно, что автомобили участников аварии получили серьезные повреждения. Некоторых спасателям пришлось деблокировать.
Известно, что пострадали два человека. 72-летний водитель, предположительно, устроивший аварию. А также женщина, которая находилась в машине с ребенком. Малыш не пострадал. У его мамы диагностирован перелом ноги.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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