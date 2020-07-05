Видео: потерявший сознание водитель устроил массовое ДТП в центре Москвы

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Светлана Шевченко
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Неуправляемый автомобиль протаранил шесть автомобилей на проспекте Мира.

Фото, видео: 5-tv.ru

Потерявший сознание из-за приступа астмы водитель устроил массовое ДТП в центре Москвы. По информации 5-tv.ru, неуправляемый автомобиль протаранил шесть автомобилей на проспекте Мира.

На кадрах с места происшествия видно, что автомобили участников аварии получили серьезные повреждения. Некоторых спасателям пришлось деблокировать.

5-tv.ru

Известно, что пострадали два человека. 72-летний водитель, предположительно, устроивший аварию. А также женщина, которая находилась в машине с ребенком. Малыш не пострадал. У его мамы диагностирован перелом ноги.

5-tv.ru

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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