«Бегу с завода пить водку!» — Басков без зубов и с бутылкой напугал фанатов

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Валентин Черников
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«Золотой голос России» решил отметить успех совместного клипа с Мариной Федункив.

Фото, видео: Instagram @nikolaibaskov

Реакция Николая Баскова на успех совместного клипа с Мариной Федункив удивила многих его поклонников. Певец опубликовал на своей странице в Instagram видео, где появился будто бы без зубов и с бутылкой водки. Народный артист радостно кричит в камеру, изображая маргинала.

4 июля в сети появился ролик на песню звезды Comedy Woman и «Реальных пацанов» под названием «Лав Стори». В нем юмористка и «золотой голос России» сыграли влюбленную пару, которая познакомилась в пансионате. В съемках также приняли участие Наташа Королева, Сергей «Тарзан» Глушко, Николай Цискаридзе, бывшая жена Гуфа Айза Анохина и коллеги Федункив по Comedy Woman. Смешное видео за сутки набрало 860 тысяч просмотров и попало в тренды YouTube.

«Бегу с завода с Маринкой пить водку! Мы на пятом месте в трендах! Маринка, ура-а-а!» — отметил это событие Басков.

Таким образом певец спародировал ролик самой Федункив, которая неделей ранее анонсировала выход клипа похожим видео.

«Бегу с огорода домой! Песня моя вышла! Это разрыв башки!» — кричала в камеру артистка с черными зубами.

Басков логичным образом завершил этот маргинальный цикл: Федункив изобразила крестьянку, а он — рабочего. Однако не все фанаты певца оказались в курсе съемок клипа и событий вокруг него, отчего испугались за любимца.

«Я чуть не ***, когда увидела Баскова в таком виде!»

«Пипец, я сначала не поняла что происходит»;

«Зачем я это глянула в два часа ночи…» — отозвались в комментариях.

Большинство же оценило юмор Баскова, признало в нем комический талант и похвалило за удачный клип.

«Вот вроде ничего смешного, но почему, блин, я так ржу?»

«Николай, вы супер-комик! Вам этот жанр идет, и нам весело и вам хорошо, не останавливайтесь на достигнутом!»

«Клип — супер! Веселый, интересный — комедия на „Оскар“ с лучшими актерами! Браво! Поздравляю!» — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Басков страстно поцеловал Федункив на съемках клипа.

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