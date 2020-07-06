Милый танец маленькой Маши Макаровой покорил многих поклонников ее мамы Леры Кудрявцевой. На своей странице в Instagram теледива выложила видео, снятое во время отдыха с наследницей в Сочи. На нем полуторагодовалая малышка двигается в такт 40-й симфонии Моцарта. Кроха расхаживает по площадке под звуки великого произведения классика. Она вслушивается, приседает, крутится на месте, поднимает ручки к небу, размахивает ими, словно дирижер, и хлопает в ладоши. Все это девочка делает сама, без подсказок и отзывов со стороны.

«За это можно все отдать!» — написала под роликом Кудрявцева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram За это можно все отдать! Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 4 Июл 2020 в 1:25 PDT

С этим согласились и подписчики звезды. В комментариях отметили, что дочь хоккеиста Игоря Макарова проявила зачатки танцевального таланта. По мнению фанатов, Маша чувствует музыку и интуитивно правильно двигается. Кроме того, ребенок оценил классическую музыку, что можно назвать образцом хорошего вкуса.

«Она так попадает в такт! Умничка!»

«Как она слышит музыку! Срочно Машульку на танцы!»

«Долгожданное счастье — оно такое, может понять тот, кто долго ждал», — отозвались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцева показала, как ее внук нежно целует ее дочь.