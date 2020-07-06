Модель Playboy Ирина Иванова обнажила грудь на отдыхе — горячее фото
Дерзкая модель предложила подписчикам полюбоваться «красивым видом», однако внимание фолловеров привлекло вовсе не море.
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Фото, видео: Instagram @playmateiryna
Звезда Playboy российского происхождения Ирина Иванова имеет армию подписчиков в количестве 6,3 миллиона человек и неизменно собирает десятки тысяч «лайков» под каждым постом в Instagram. Секрет кудесницы прост: умопомрачительные параметры и минимум одежды. 33-летняя модель не стала изменять себе и на этот раз, выложив фото в цветочном бикини топлес. Его отметили как понравившееся 86 тысяч человек. Дерзкий снимок привлек внимание и западных СМИ, включая британское издание Dailystar.
В кадре девушка сидит на шезлонге. И хотя верхняя часть ее купальника присутствует, Иванова предпочла ее спустить. Обнаженный бюст, а точнее — центральную его часть, она прикрыла руками, как часто делает во время фотосессий. Эта закрытая ее пальчиками зона — единственная претензия, которую не в первый раз предъявили Ирине подписчики. Очевидно, модель давно удовлетворила бы запросы мужской аудитории, но администрация соцсети не позволяет женщинам оголять грудь полностью.
«Красивый вид?» — спросила обожателей Иванова.
Вопрос оказался с подтекстом — позади нее пляж, пенные волны и отдыхающие. Но внимание зрителя, конечно же, сосредоточено на первом плане, и красавица сделала для этого все возможное. Ответы поклонников оказались аналогичными вопросу.
«Чудесный вид. Только, будьте любезны, уберите руки»;
«Очень хотелось бы увидеть эту картинку с ее руками в стороне»;
«Я могу прикрыть их за тебя», — отозвались в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что формы «русской Кардашьян» в сеточке стали еще аппетитнее.
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